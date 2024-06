Setki klientów nabitych w VAS? UOKiK bada

Wskutek publikacji money.pl oraz skarg klientów, UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec ośmiu firm pożyczkowych w związku ze sprzedażą pożyczek gotówkowych w pakiecie z innymi produktami i usługami niefinansowymi. W sprawę zaangażowana jest KNF – informuje portal money.pl.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi powstępowanie wyjaśniające w sprawie sprzedaży pożyczek pozabankowych w pakiecie produktami niefinansowymi. Na przykład z abonamentem medycznym lub kursem językowym. „Prowadzone postępowania wyjaśniające mają na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty pożyczkowe w zakresie udzielania pożyczek wraz z produktami i usługami dodatkowymi mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym ustawy o kredycie konsumenckim” - pisze portal money.pl.

Wykupienie pakietu warunkiem uzyskania pożyczki

Pod koniec ubiegłego roku, polegając na własnych źródłach informacji, alarmowaliśmy rynek i regulatorów, że w niektórych firmach pożyczkowych trzeba kupić pakiet medyczny, kurs językowy lub pomoc prawną czy informatyczną, by w ogóle otrzymać pożyczkę gotówkową. Według szacunków, na które wówczas się powoływaliśmy, nabitych w drogie VAS (VAS - value added services, produkty dodane - przyp. red.) mogą być setki klientów, a jedna osoba może mieć kilka takich samych np. kursów językowych (…) VAS-y to sposób na omijanie przepisów antylichwiarskich, wyśrubowanych przez resort sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry - pisze money.pl.

Podwójny zarobek firm pożyczkowych

Sprzedając drogie VAS-y firmy praktyce udzielają dwóch pożyczek: gotówkowej i celowej na zakup produktu dodatkowego. W tym drugim przypadku czerpią przychody nie tylko z odsetek, ale też z prowizji za pośrednictwo w sprzedaży kursów językowych czy pakietów medycznych. Dostawcami tych produktów są zewnętrzne firmy – podkreśla portal.

UOKiK poinformował money.pl, że prowadzone postępowania są w sprawie, a nie przeciwko danemu przedsiębiorcy i dotyczą usług oferowanych przez osiem firm pożyczkowych: Miloan, PAYTREE, Aasa, Provident Polska, Capital Service, Profi Credit Polska, iCredit, VIA SMS PL.

