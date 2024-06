Polacy już widzą różnice. Dystans wobec Ukraińców

Poza zgodą na przyjęcie ukraińskich dzieci do szkół, w pozostałych sferach życia obserwuje się spadek przychylności wobec sąsiadów zza wschodniej granicy - wynika z najnowszego badania „Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie oraz ukraińskie państwo” opisanego we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

Gazeta zwróciła uwagę, że według badania przeprowadzonego pod kierownictwem dr. Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, „topnieje pozytywne nastawienie Polaków do okazywanej im pomocy i do nich samych”.

„To, co nas naprawdę zaskoczyło w tym badaniu, to znaczący spadek we wszystkich kwestiach, poza szkołą dla dzieci z Ukrainy, który jest niezmiennie wysoki. Możliwość chodzenia do szkoły popiera 82 proc. badanych” – powiedział „Rz” dr Staniszewski.