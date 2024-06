Ta popularna marka należy do Chin! Jeździsz tym autem?

Do chińskich koncernów należy już 4,2 proc. polskiego rynku nowych samochodów osobowych i dostawczych. Najwięcej do marki o mocnych europejskich korzeniach - poinformował w poniedziałkowym wydaniu „Puls Biznesu”.

Prawie 10,6 tys. osobowych i dostawczych aut marek należących do chińskich koncernów zarejestrowano w Polsce między styczniem a końcem maja 2024 r - wynika z danych dostarczonych nam przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar przytoczonych przez „PB”. Oznacza to, że chińskie auta osiągnęły ponad 4 proc. udział w polskim rynku.

Volvo już nie skandynawskie

Wojciech Drzewiecki, prezes Samaru wyjaśnił, że wynika to głównie z tego, że do chińskiego właściciela - koncernu Geely - należy znane i popularne w Polsce Volvo. „To właśnie wyniki Volvo sprawiają, że udział marek należących do chińskich koncernów jest tak wysoki” - powiedział.

Do Volvo, które w analizowanym okresie zarejestrowało nad Wisłą ponad 8,3 tys. aut, należy obecnie 3,3 proc. całego polskiego rynku i aż 79 proc. polskiego rynku „chińczyków” - podał „PB”.

Drugą co do popularności marką chińską jest obecnie działające w Polsce od zaledwie pół roku MG. Blisko 1,9 tys. zarejestrowanych samochodów daje tej marce 0,7 proc. całego polskiego rynku i blisko 18 proc. chińskiego kawałka tortu. Trzecie mieście zajmuje BAIC. Marka, w ciągu pięciu miesięcy tego roku znalazła u nas 274 nabywców, co daje jej 0,1 proc. w całym rynku i 2,6 proc. w chińskiej jego części.

Firmy stawiają na Chiny

„Puls Biznesu” zaznaczył, że większość chińskich aut (63 proc.) zarejestrowały na siebie firmy. Średnia cena tych aut wynosi nieco ponad 227,1 tys. zł.

Najpopularniejszym „chińskim” modelem w Polsce jest Volvo XC60 z wynikiem ponad 3 tys. rejestracji. Kolejne dwa miejsca również należą do tego producenta (XC40 ponad 2,2 tys. oraz XC90 - prawie 1.1 tys). Czwarte miejsce zajmuje MG HS (996) a piąte MG ZS (744). Kolejnych pięć miejsc należy do modeli Volvo ( w tym na 6 miejscu budowany na chińskiej platformie, elektryczny model EX30). BAIC Beijing 5 z wynikiem 172 rejestracji zajmuje 11 lokatę.

