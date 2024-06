"Nieaktualny" skarb: 150 milionów w starej walucie

158 milionów dawnych włoskich lirów znalazły w piwnicy domu swojego zmarłego dziadka dwie siostry z Genui. Nieoczekiwany spadek okazał się jednak nieosiągalny, bo gdy kobiety zwróciły się do włoskiego banku centralnego, dowiedziały się, że starych banknotów dawnej waluty nie można już zamienić na euro.

Agencja Adnkronos poinformowała, że kobiety znalazły majątek zmarłego ponad 20 lat temu dziadka w piwnicy, którą sprzątały przed sprzedażą domu. Paczki z banknotami o nominale 100 tysięcy i 50 tysięcy lirów leżały w skrzyni obok pudeł z zapasami od dawna przeterminowanego makaronu. W każdej paczce było po 10 milionów lirów.

“Zwróciłyśmy się do banku centralnego- Banca d’Italia, by dokonać wymiany pieniędzy, ale odpowiedziano nam, że ponieważ minęło już więcej niż 10 lat od wprowadzenia euro do obiegu, nie jest to możliwe”- wyjaśniły siostry.

Jaki przelicznik?

Według przelicznika lirów na euro z 2002 roku, gdy wspólna moneta weszła w życie, piwniczne oszczędności miałyby wartość ponad 81 tysięcy euro.

O pomoc kobiety poprosiły stowarzyszenie zajmujące się ochroną posiadaczy oszczędności. Dowiedziały się tam, że najpierw ostatnim terminem wymiany banknotów w lirach był 28 lutego 2012 roku. Potem w 2016 roku ponownie to umożliwiono zgodnie z zaleceniem włoskiego Ministerstwa Finansów. Wymianę dawnych banknotów prowadzono do końca maja 2021 roku. Wykonano 263 takie operacje na kwotę 2,6 mln euro.

Nadzieja w prezydencie

Siostry chcą napisać do prezydenta Włoch Sergio Mattarelli i prezesa banku centralnego Fabio Panetty w nadziei na ich interwencję.

„Wielu dziadków i rodziców oszczędzało pieniądze przez całe życie, a w ten sposób ich wysiłki idą na marne”- podkreśliły znalazczynie skarbu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

PAP/ as/