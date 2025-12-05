Ameryka wzmacnia arktyczną flankę NATO

NATO zmienia podział odpowiedzialności operacyjnej: od soboty Dania, Szwecja i Finlandia znajdą się w obszarze odpowiedzialności Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Norfolk w USA – podało Naczelne Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE). Wcześniej kraje te podlegały dowództwu w Holandii.

Naczelne Dowództwo podkreśliło w komunikacie, że zmiana ma na celu lepsze dostosowanie struktur wojskowych NATO do aktualnych zagrożeń i wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie północnym.

Decyzja oznacza przeniesienie Danii, Szwecji i Finlandii spod nadzoru Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum w Holandii.

Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, gen. Alexus Grynkewich, poinformował w komunikacie SHAPE, że w sytuacji globalnego zbliżenia przeciwników NATO konieczne jest wzmocnienie obszaru euroatlantyckiego tak bardzo, jak to możliwe, jak również umocnienie się w Arktyce. Dodał, że integracja państw nordyckich w ramach dowództwa w Norfolk wzmacnia działania NATO, szczególnie po przystąpieniu Szwecji i Finlandii do Sojuszu.

Po zmianie w skład odpowiedzialności Dowództwa Sił Połączonych w Norfolk wejdą obszary: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Atlantyk.

Jak podkreślił Grynkewich, dowództwo w Norfolk pełni rolę „strategicznego mostu” między Ameryką Północną a Europą, odpowiadając m.in. za ochronę morskich linii komunikacyjnych.

Zmianę zatwierdziła Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO, w ramach aktualizacji planów odstraszania i obrony Sojuszu.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP), sek

