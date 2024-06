Spółdzielczy bank na drodze cyfrowej transformacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS zatwierdziło w środę 25 czerwca sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023 i udzieliło absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. Akcjonariusze dokonali także podziału zysku, który Bank wypracował w 2023 roku. Rada Nadzorcza Banku BPS na posiedzeniu 25 czerwca powołała czteroosobowy zarząd na kadencję 2024-2027

Rok 2023 Bank BPS zakończył zyskiem na poziomie 60,5 mln zł (w porównaniu do straty 37,9 mln zł w poprzednim roku). Bardzo dobra była także rentowność i efektywności funkcjonowania. Wskaźnik C/I wyniósł 59,10 proc. (w porównaniu do 77,26 proc. w 2022 roku), a ROE netto 6,93 proc. (-4,34 proc. w roku 2022). Bank osiągnął tak dobre wyniki pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, utrzymującej się presji inflacyjnej, spowolnienia w wielu sektorach gospodarki i turbulencji geopolitycznych.

Kondycja ekonomiczno-finansowa najlepsza w historii

– Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku BPS jest teraz najlepsza od momentu jego powstania. To zasługa konsekwentnie realizowanych działań, zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej. Na szczególną uwagę zasługuje wdrożenie nowego Centralnego Systemu Bankowego, a co za tym idzie – uproszczenie całej architektury IT banku. Chciałbym też podkreślić znaczenie takich zmian jak wprowadzenie usług powierniczych, stworzenie zespołu ESG, który ma uwspólnić zarządzanie ESG w ramach Zrzeszenia czy obecnie realizowany SOC zrzeszeniowy – powiedział Artur Adamczyk, prezes Banku BPS, który pełni funkcję do października 2019 r..

Artur Adamczyk, prezes Banku BPS / autor: materiały prasowe BPS

W 2023 roku Bank BPS kontynuował rozwój oferty produktowej, udostępniając produkty bankowe online i mobilnie oraz płatności bezgotówkowe, zarówno dla swoich klientów, jak i w całym Zrzeszeniu BPS. Wśród działań realizowanych konsekwentnie przez Zarząd w ostatnich latach, warto zwrócić uwagę na znaczne uproszczenie struktury całej Grupy Kapitałowej Banku BPS. Ma to pozytywny wpływ na efektywność zarządzania i skonsolidowane wyniki finansowe.

Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS podziękował zarządowi za pracę w minionym roku, a także w całej kończącej się kadencji. – Ta kadencja była mocno sprawcza i skuteczna. Realizujemy kolejne kroki w budowie silnej grupy bankowej.

Nowy zarząd i nowa strategia

Rada Nadzorcza Banku BPS na posiedzeniu 25 czerwca powołała czteroosobowy zarząd na kadencję 2024-2027. Zarząd Banku BPS tworzą: Artur Adamczyk – Prezes, Krzysztof Kokot, Robert Banach i Tomasz Gromada – Wiceprezesi. Tomasz Gromada obejmie funkcję wiceprezesa 1 września 2024 r. Krzysztof Kokot, zgodnie z porozumieniem z Radą Nadzorczą, będzie pełnił swoją funkcję w zarządzie do końca 2025 r.

Za swój priorytet zarząd uznaje kontynuację transformacji cyfrowej banku, zarówno w obszarze produktowym, jak i procesowym.

W najbliższych miesiącach będziemy pracować nad nową strategią Banku BPS, w oparciu o strategię Zrzeszenia BPS – mówi prezes Artur Adamczyk. – Systematycznie ograniczamy w Banku BPS koszty ryzyka i poprawiamy jakość portfela kredytowego. Zależy nam na efektywności banku, jednocześnie cały czas pamiętamy o tym, że banki spółdzielcze są naszymi kluczowymi klientami i dla nich wprowadzamy produkty i rozwiązania, które wzmacniają przychody.

Materiały prasowe, oprac. Sek