Testowe auto z polską tablicą w Szwecji. UFO czy Izera?

Zamaskowane auto na polskich tablicach jest obecnie testowane w Szwecji. Samochód nie przypomina żadnego innego pojazdu dostępnego obecnie na rynku. Wiele wskazuje na to, że chodzi o nowy polski samochód elektryczny Izera Z100, który powstanie w oparciu o tę samą technologię, co Volvo EX30 – czytamy w publikacji szwedzkiego portalu motoryzacyjnego carup.se.

Wiele wskazuje na to, że jest to nowy, tajny model nowej polskiej marki samochodów Izera. Izera podpisała umowę z Geely na produkcję nowych modeli samochodów o tej samej architekturze technicznej co Volvo EX30 . Chodzi o platformę Geely SEA, z której korzystają także Polestar i Zeekr – czytamy w publikacji na szwedzkim portalu.

Szwedzki dziennikarz Maths Nilsson spekuluje też, że samochodem mógłby być także nowy model chińskiej firmy Leapmotor, która właśnie rozpoczęła produkcję w Polsce we współpracy ze Stellantisem.

»» Więcej o tajemniczym samochodzie czytaj na portalu carup.se: w publikacji Ny polsk elbil testas i Sverige: Kan ha Volvo-teknik

Oprac. sek

