Nowe mapy drogowe Polski. Będzie zmiana granic

Z początkiem 2025 roku mapy drogowe Polski będą wymagały aktualizacji z powodu zmian administracyjnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ogłosiło, że Polska powiększy się o siedem nowych miast.

Od 1 stycznia 2025 roku Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Kazanów, Kobylnica, Sobków i Zaniemyśl otrzymają status miasta. Decyzja ta jest wynikiem prac rządu nad nowym rozporządzeniem, które uwzględnia wnioski samorządów złożone do MSWiA w bieżącym roku.

Zmiana granic

Planowane są również zmiany granic niektórych gmin i miast, między innymi między gminą Chełm a miastem Chełm, gminą Moszczenica a gminą Biecz, a także miastem Orzesze i gminą Ornontowice. Ponadto, w ramach projektu przewidziano zmiany granic miast takich jak Lubsko, Lubień Kujawski, Rejowiec i Olsztyn. Zmieni się także siedziba władz gminy Batorz, która zostanie przeniesiona z Batorza do Batorza Pierwszego.

Od kiedy zmiany?

Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku, a projekt rozporządzenia ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2024 roku. Na początku 2024 roku na mapie Polski pojawiły się już 34 nowe miasta, co zwiększyło ich liczbę do 1013. Po zapowiedzianych zmianach liczba miast wzrośnie do 1020.

Te zmiany w podziale terytorialnym mają na celu dostosowanie administracyjne kraju do potrzeb zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego, co wpłynie na organizację lokalnych struktur administracyjnych.

