Te samoloty zdominują niebo! Polska też je otrzyma

Samoloty F-35 stanowią najnowocześniejszą technologię, jaka obecnie znajduje się w zasobach państw NATO. Teraz dostarczono nowe modele tych maszyn.

Jak informuje w komunikacie producent tych maszyn, amerykański koncern Lockheed Martin, zakończono dostawę pierwszych F-35 w konfiguracji Technology Refresh-3 (TR-3). Dwa samoloty F-35A Lightning II trafiły do następujących baz - Dannelly Field w Alabamie i Nellis w Nevadzie.

Jak wskazuje generał broni Mike Schmidt, dyrektor wykonawczy programu JPO:

W pierwszej fazie, w lipcu i sierpniu, dostarczone zostaną myśliwce z możliwością wstępnego szkolenia. Do końca sierpnia przekażemy odrzutowce pozwalające pilotom na przeprowadzenie szkolenia bojowego, w miarę zbliżania się do uzyskania pełnych zdolności bojowych TR-3 w 2025 r. Skupiamy się na dostarczaniu naszym klientom samolotów, które są niezawodne i łatwe w utrzymaniu, a zainicjowane przez nas podejście etapowe to umożliwia