Finlandia wprowadziła twarde prawo deportacyjne

Kontrowersyjne przepisy umożliwiające Finlandii zawracanie z granicy z Rosją osób ubiegających się o azyl już obowiązują. Organizacje praw człowieka biją na alarm. Tymczasem świeżo upieczony członek NATO twierdzi, że lawinowo wzrosła liczba uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki ubiegających się o azyl. O podsycanie tego zjawiska Helsinki obwiniają Moskwę. Przypomnijmy, że kwietniu br. Finowie zamknęli na czas nieokreślony 1340-kilometrową granicę z Rosją.

W poniedziałek weszło w życie kontrowersyjne prawo umożliwiające Finlandii zawracanie z granicy z Rosją osób ubiegających się o azyl. Przepisy wprowadzono pomimo krytyki ze strony organizacji broniących praw człowieka, które twierdzą, że wprowadzone regulacje naruszają międzynarodowe prawo migracyjne i „ustanawiają niebezpieczny precedens”.

Premier apeluje do migrantów

Premier Petteri Orpo podkreślił, że nowa legislacja ma na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego Finlandii przed hybrydowymi działaniami Rosji, która rzekomo wykorzystuje migrantów jako narzędzie nacisku. „Od końca ub.r. widzieliśmy, że Rosja używa migrantów jako instrumentu działań hybrydowych przeciwko naszemu bezpieczeństwu, przeciwko naszym granicom. Dzisiaj parlament przyjął ustawę znaczącą większością” – powiedział Orpo. Premier zaapelował również do migrantów, aby nie próbowali nielegalnie przekraczać granicy fińsko-rosyjskiej: „Nie idźcie z przemytnikami. Finlandia dba o swoje granice. Dotarcie do granic zarządzanych przez Rosję nie będzie oznaczało dotarcia do Finlandii czy Europy„.

Push-backi pod lupą KE

Ustawa pozwala strażnikom granicznym na tzw. push-backi, czyli odsyłanie migrantów bez rozpoczynania procedury azylowej. Taka praktyka jest jednak nielegalna według Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komisja Europejska poinformowała, że analizuje zgodność nowej ustawy z prawem unijnym. Podkreślono, że Wspólnota nie zamierza tolerować instrumentalizacji migrantów przez państwa takie jak Rosja i Białoruś. Finlandia utrzymuje, że ustawa jest zgodna z prawem międzynarodowym i nie będzie stosowana wobec dzieci czy osób niepełnosprawnych.

