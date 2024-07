Wraca sprawa sprzed lat! Chodzi o "Wojnę Spirytusową"

Wrocławscy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejnych członków gangu odpowiedzialnych za zabójstwo mieszkańca Zgorzelca w latach 90. w ramach tzw. wojny spirytusowej.

W lipcu ubiegłego roku policjanci z CBŚP i prokuratorzy z dolnośląskiego wydziału PK ustalili okoliczności zaginięcia mężczyzny w 1997 r. Jego ciało znaleźli zakopane ponad 6 metrów pod ziemią. Na zwłokach były ślady, które wskazywały, że został zamordowany.

Zagraniczne zatrzymania

Wtedy służby zatrzymały dwóch mężczyzn: jednego w Grójcu, drugiego w Hiszpanii, w regionie Alicante.

Rzecznik prasowy CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski przekazał w środę, że śledczy pozyskali kolejne informacje o przebiegu zbrodni zabójstwa Dariusza Ch. uznanego wcześniej przez sąd za zmarłego.

Dzięki tym informacjom możliwe było odtworzenie składu osobowego grona zabójców i przebiegu egzekucji. Zebrany w sprawie materiał skutkował zatrzymaniem członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Śledztwo w toku

Część osób zatrzymano w lutym 2023 r. Wszyscy trafili do aresztu. Kolejnego mężczyznę zatrzymano 16 lipca. On również trafił do aresztu.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przegrywamy atom na własne życzenie

Koniec z patodeweloperką! Od 1 sierpnia nowe przepisy

Biznes się spalił. Reakcja właściciela poruszyła Polaków

Lokomotywa dwa w jednym. Będzie PESA przebój?

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj:

„Śledztwo jest w toku. Badane są dalsze wątki tej wstrząsającej zbrodni sprzed lat. Warto podkreślić, że funkcjonariusze CBŚP wraz z prokuratorem wyjaśniają również okoliczności innych zabójstw z lat 90. – tych z terenu południowo-zachodniej Polski, dokonanych przez członków wspomnianej zorganizowanej grupy przestępczej” – przekazał podkom. Wrześniowski.

PAP/ as/