W stolicy mniej biur: Co się dzieje w branży?

Na warszawskim rynku powierzchni biurowej widać niższą niż w ubiegłych latach aktywność inwestorów, mimo że popyt utrzymuje się na zbliżonym poziomie - wynika z raportu firmy Cushman and Wakefield. Jak dodano, może to prowadzić do obniżenia dostępności.

Stołeczny rynek powierzchni biurowej nadal doświadcza stagnacji pod względem nowych projektów deweloperskich, co tworzy potencjał do spadku dostępnej powierzchni. Popyt pozostaje bowiem zbliżony do pierwszego półrocza 2023 roku - wskazali autorzy raportu.

Ile powierzchni biurowych?

Po II kwartale 2024 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły 6,26 mln mkw. Według szacunków firmy Cushman and Wakefield warszawski rynek biurowy zwiększy się w tym roku o ok. 98 000 mkw, na które złoży się siedem nowych budynków biurowych. Jak wskazano, moment największej aktywności w finalizowaniu projektów biurowych w tym już minął – 65 proc. tej powierzchni, czyli 63,7 tys. mkw zostało bowiem oddane do użytku w pierwszym półroczu. „Obecnie w budowie znajduje się ok. 215 tys. mkw w ośmiu inwestycjach, co jest znacząco niższą wartością od średniej wielkości podaży w przygotowaniu w latach 2012-2023” - wskazała Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman and Wakefield.

Niższa aktywność deweloperów jest spowodowana wysokimi kosztami pozyskania finansowania oraz relatywnie niską płynnością na rynku inwestycyjnym. Według prognoz Cushman and Wakefield stagnacja może potrwać do końca 2026 roku, a większość projektów, których realizacja może rozpocząć się w najbliższych 12-24 miesiącach, będzie zlokalizowana w najbardziej atrakcyjnych miejscach umożliwiających deweloperom maksymalizację zwrotu z inwestycji.

Popyt też niższy

Popyt na stołecznym rynku biurowym w pierwszym półroczu 2024 roku wyniósł 316,4 tys. mkw i był o 2 proc. niższy r/r. „To dowód na stopniową stabilizację sektora biurowego i rezultat widocznego trendu optymalizacji zajmowanej przez najemców powierzchni. Podobna jak w pierwszym półroczu 2023 była też liczba podpisanych umów – pomiędzy styczniem a czerwcem najemcy sfinalizowali 362 transakcje. Utrzymująca się relatywnie wysoka liczba umów świadczy o wysokiej płynności biurowego rynku najmu, a ograniczanie zajmowanej powierzchni jest szerszą strategią dostosowywania się najemców do wyzwań nowego modelu pracy” - ocenił Jan Szulborski z Cushman and Wakefield.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej po pierwszej połowie 2024 roku w Warszawie wyniósł 10,9 proc. i był o 0,1 p.p. niższy w porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku i o 0,4 p.p. niższy niż w analogicznym okresie 2023 roku. Przekłada się to na dostępność powierzchni na poziomie 680,4 tys. mkw. i oznacza spadek o 9,4 tys. mkw. względem I kwartału 2024 roku i o 26 tys. mkw. wobec pierwszej połowy 2023 roku.

W II kwartale 2024 roku stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w Warszawie nie uległy zmianie i wynosiły 22-26 euro za mkw miesięcznie w centrum oraz 13,5-16,5 euro w pozostałych lokalizacjach.

