Niemcy chcą kupić polską hutę

Niemiecka firma Steel Mont GmbH dołączyła do grona poważnych kandydatów na dzierżawcę huty Liberty Częstochowa - podaje portal WNP

Do firm wyrażających chęć przejęcia huty Liberty Częstochowa dołączyło przedsiębiorstwo z Niemiec „Steel Mont”.

Pod koniec lipca sąd gospodarczy ogłosił upadłość huty i wyznaczył syndyka; obecnie trwają rozmowy z pierwszymi podmiotami, które chciałyby kupić hutę - informował wcześniej portal gov 23 sierpnia br.

Problemy polskiej huty i upadłość

Jak podaje portal WNP, wśród pięciu podmiotów zainteresowanych przejęciem zakładu przeważą kapitał zagraniczny. Do grona zainteresowanych dołączyło niemieckie przedsiębiorstwo.

Niemiecka grupa Steel Mont GmbH na poniedziałek zapowiedziała wizytę w Częstochowie i rozpoczęcie badania due dilligence - mówi portalowi WNP Adrian Dzwonek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk masy upadłościowej Liberty Częstochowa

Co dalej?

Huta Liberty Częstochowa specjalizuje się w produkcji „zielonej stali”, wykorzystywanej m.in. w przemyśle obronnym. Zakład miał w ubiegłym roku problemy, co doprowadziło do wstrzymania produkcji. Nowy dyrektor wykonawczy, który zostal powołany na to stanowisko 15 lipca, Tomasz Sęk, miał za zadanie zrestrukturyzować zakład i wznowić produkcję.

