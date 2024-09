Nowa lista najbogatszych krajów świata. Gdzie Polska?

Niemiecki miesięcznik dla przedsiębiorców Manager Magazin opublikował najnowszy ranking 20 najbogatszych krajów świata. W zestawieniu wzięto pod uwagę czynniki, które w największym stopniu definiują pojęcie dobrobytu: PKB i siłę nabywczą pieniądza.

Gdyby podstawą rankingu był wyłącznie PKB czyli suma wszystkich dochodów generowanych w danym państwie, pierwsza czwórka rankingu wyglądałaby tak: Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy, Japonia.

Niemcy wypadli z TOP 20

Eksperci z Manager Magazin uznali jednak, że sam produkt krajowy brutto nie jest wystarczającym wskaźnikiem dla precyzyjnego określenia poziomu dobrobytu mieszkańców. Dlatego wzięli pod uwagę również drugi czynnik, a więc siłę nabywczą pieniądza, która wskazuje, ile kosztuje określona ilość towarów i usług w różnych krajach. Po uwzględnieniu tego drugiego wskaźnika okazało się, że Niemcy wypadły z czołowej dwudziestki!

Jest kilka zaskoczeń

Tak prezentuje się lista najbogatszych krajów i ich PKB per capita. Co ciekawe, znalazły się w nim państwa, które, pomimo trwających wojen, bolesnych skutków pandemii i innych światowych kryzysów, są w stanie utrzymać gospodarkę i jakość życia mieszkańców na wysokim poziomie. Żeby analiza była bardziej czytelna, portal biznesinfo.pl przeliczył wartości podane przez Manager Magazin na naszą walutę. Zamieszczamy również równowartość poszczególnych kwot w dolarach.

Polska nie wypadła najlepiej

Choć głośno było ostatnio, że nasz kraj puka do elitarnej grupy krajów G20 – 20 największych gospodarek świata, to na tle państw objętych rankingiem Manager Magazine wypadamy dość blado. Nasze PKB per capita, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosiło w 2023 roku, 90 459 zł, co odpowiada 21 034 dol. To więcej niż o połowę mniej niż w przypadku dwudziestej w zestawieniu Belgii.

Źródło: Manager Magazine, biznesinfo.pl

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skutki olbrzymiej nieodpowiedzialności pseudoekologów

Co z wielką kopalnią na Śląsku? „Ona już kończy życie”

Kolejna polska branża pod unijną gilotyną

»» Rozmowa z Markiem Budziszem, publicystą i analitykiem o budowie silnej polskiej armii na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: