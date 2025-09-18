W przemyśle rachityczny wzrost i stagnacja za progiem

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 0,7 proc. r/r w sierpniu 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym spadła o 7,1 proc.

„W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 1,2 proc.), natomiast w porównaniu z lipcem br. zmniejszyła się o 7,1 proc.. W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,0 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,4 proc.)” - napisano w komunikacie GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. niższym niż w lipcu br., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 0,5 proc.

Konfederacja Lewiatan: produkcja w następnych miesiącach może spadać

Produkcja przemysłowa wciąż jeszcze rośnie, ale w następnych miesiącach zapewne będzie spadać - skomentował czwartkowe dane GUS główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Dodał, że w sierpniu nie było znaczącej kategorii produktów, w której produkcja rosłaby miesiąc do miesiąca.

Zielonka zwrócił uwagę, że produkcja jest jeszcze na plusie, ale następne miesiące będą zapewne przynosić spadki. Jego zdaniem takie wnioski można wyciągnąć z miesięcznych zmian w polskim przemyśle, gdzie nie ma znaczącej kategorii produktów, w której produkcja w sierpniu w relacji do lipca tego roku by rosła. Dodał, że sektor przemysłowy dostaje coraz mniej zamówień, coraz mniej produkuje i jednocześnie sam coraz mniej kupuje, co widać też w danych PMI.

„Przemysł przyzwyczaił już nas do braku równowagi. Roczne wzrosty produkcji o zaledwie 0,7 proc. wynikają z jednej strony z ogromnej dynamiki w sektorze transportowo-maszynowym – przekraczającej momentami 30 proc., z drugiej strony mamy dużo więcej kategorii produktów, których produkcja spada poniżej 10 proc., ale sumarycznie niwelują one te ponadprzeciętne wzrosty w produkcji środków transportowych i maszyn” - wskazał Zielonka.

Dodał, że próżno szukać przyczyn i wyjaśnień GUS o spadkach produkcji w kategorii pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, gdzie w ujęciu rocznym spadek sięga obecnie 63 proc.

Zdaniem Zielonki, pewnym ratunkiem dla przemysłu jest fakt, że ciągle ceny producenckie spadają zarówno w relacji rocznej, jak i miesięcznej, co pozwala łagodzić skutki wysokiej zmienności rynku.

Ekonomiści PKO BP: szansą na rozwój są projekty publiczne

„Motorem wzrostu pozostają dobra inwestycyjne, wspierane przez realizację wieloletnich projektów infrastrukturalnych i rosnący popyt na maszyny, głównie w rolnictwie oraz transporcie. Słabość dóbr pośrednich i części konsumpcyjnych sugeruje wahania w popycie, głównie zewnętrznym. Szansą na rozwój przemysłu są projekty publiczne: energetyka odnawialna, program jądrowy, CPK, przemysł militarny czy rozwój AI” – komentują analitycy PKO BP.

Spośród 34 działów przemysłu produkcja zwiększyła się w 17. „Najlepiej wypadły branże produkujące dobra inwestycyjne - całościowo ich produkcja wzrosła o 7,2 proc. r/r. Wyróżniała się produkcja pozostałego sprzętu transportowego (34,4 proc. r/r), wsparta też przez maszyny i urządzenia (9,7 proc. r/r). Słabszym ogniwem były natomiast pojazdy samochodowe, gdzie produkcja spadła o 4,2 proc. r/r, sygnalizując spowolnienie w motoryzacji” – wskazują ekonomiści banku.

Dodali, że dynamika produkcji dóbr konsumpcyjnych była lekko dodatnia – wyraźnie rosła produkcja artykułów spożywczych (4,6 proc. w ujęciu rocznym) i odzieży (2,2 proc.), natomiast w segmencie napojów odnotowane zostały głębokie spadki (-11 proc. w ujęciu rocznym). Produkcja mebli wzrosła o 1,2 proc. a produkcja tekstyliów obniżyła się o 1,3 proc.

„W grupie dóbr pośrednich wyniki były rozczarowujące - chemikalia (-6,1 proc. r/r) i wyroby z tworzyw sztucznych (-1,9 proc. r/r) pogłębiały spadki aktywności, podczas gdy metale zanotowały wzrost (2,8 proc. r/r). Branże eksportowe pozostają zróżnicowane – pozytywnie wyróżniała się produkcja dóbr inwestycyjnych, podczas gdy dynamika produkcji urządzeń elektrycznych ( 3,1 proc. r/r; w tym baterie do samochodów EV) oraz komputerów i elektroniki ( 1,0 proc. r/r) wskazują na wciąż słabszą koniunkturę w segmentach high-tech” – czytamy w komentarzu PKO BP.

Według ekonomistów banku pokazane przez GUS utrzymanie spadku cen producentów „świadczy o wciąż ograniczonej presji kosztowej w przemyśle i niskiej sile przetargowej firm”.

