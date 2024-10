Zakopać kolejną branżę. "Ograniczmy najem krótkoterminowy"

„Ograniczmy najem krótkoterminowy typu airbnb. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków. Są miejscem do życia” - napisała na portalu X minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister proponuje ograniczenie zysków właścicielom mieszkań z najmu krótkoterminowego. Sugeruje zmianę w podatkach, które zniechęciłyby przedsiębiorców do nabywania mieszkań na wynajem krótkoterminowy. Proponuje również wprowadzenie obowiązku rejestracji mieszkań na wynajem, co umożliwiłoby wprowadzenie dodatkowych opłat i regulacji.

System podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego, bo teraz niestety tak nie jest. Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków, są miejscem do życia - podkreśliła ministra