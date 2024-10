Gwałtowny zwrot na rynku ropy!

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku nieco rosną po 4 dniach spadków. Z pola widzenia inwestorów nie znika sytuacja na Bliskim Wschodzie i perspektywy popytu w Chinach - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 70,69 USD, wyżej o 0,43 proc.

Brent na ICE na XII jest wyceniana po 74,49 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,36 proc.

Czy napięcia na Bliskim Wschodzie zagrażają dostawom?

Inwestorzy na rynkach paliw rozważają potencjalne zagrożenia dla dostaw ropy z krajów Bliskiego Wschodu i perspektywy popytu u największego importera ropy naftowej na świecie - w Chinach.

Na Bliskim Wschodzie amerykańskie bombowce uderzyły w Jemenie w miejsca składowania broni powiązane z rebeliantami Huti, wspieranymi przez Iran.

Z kolei marynarka wojenna Izraela uderzyła w dziesiątki celów Hezbollahu w południowym Libanie.

Tymczasem w Iranie doszło do wycieku ropy w pobliżu terminala na wyspie Chark (Jazireh-ye Khark), najważniejszego miejsca eksportowego w Zatoce Perskiej - podała agencja prasowa Tasnim.

„Wyciek ropy pojawił się około 4 mil od Chark” - podała agencja, powołując się na słowa Mohammada Shakibi-Nasaba, dyrektora generalnego portów i organizacji morskich.

Wielkie chińskie rozczarowanie

Inwestorów rozczarowały tymczasem sygnały z Chin, gdzie władze ogłosiły rozszerzenie programu wsparcia dotyczącego niedokończonych nieruchomości, tzw. „białej listy” z ok. 2,23 biliona juanów do 4 bilionów juanów. „Geopolityka nadal zaciemnia realną ocenę fundamentów na rynku ropy, a do tego mamy rozczarowujące sygnały z Chin, co ogranicza jakieś istotne odwócenie tendencji spadkowej cen surowca” - mówi Prijanka Sachdeva, starsza analityczka rynku w Domu Maklerskim Phillip Nova Pte.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

Przybędzie nam nowe miasto! Stolica przy nim to miasteczko

Polacy zapłacą podatek od garaży. Projekt już gotowy

„Zielony” Tusk kusi: wiatraki mogą zastąpić atom

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj: