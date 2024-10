Będzie obowiązkowa moda na elektryki!

Na koniec tej dekady po polskich drogach ma jeździć blisko półtora miliona elektryków – takie prognozy znalazły się w nowej wersji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu. Gdyby miały się spełnić, to każdego roku powinno ich przybywać przynajmniej 220 tysięcy, co wydaje się mało realne. W tej chwili jeździ ich po polskich drogach niecałe 130 tysięcy.

Krajowy Plan autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest obecnie w trakcie konsultacji społecznych, po których ma trafić do akceptacji do Komisji Europejskiej. Jeśli ją uzyska, będzie musiał zostać wdrożony. Dokument zawiera wiele zobowiązań, jakie ma przyjąć na siebie cały kraj – tak biznes jak społeczeństwo w ramach strategii Fit for 55. A unijna polityka „ratowania klimatu” wejdzie praktycznie w każdą dziedzinę życia i obejmie każda branżę. W tym także a może szczególnie transport samochodowy.

Elektryczny sprint na drogach

W tej kwestii resort klimatu przyjął niezwykłe wręcz założenia gdy chodzi o przyspieszenie rozwoju elektromobilności. W 2030 roku w naszym kraju powinno być „ponad 1,46 mln pojazdów elektrycznych i hybrydowych plug-in”, a w tym 4,5 tys. zeroemisyjnych autobusów miejskich).

Jak bardzo ambitny jest to cel, niech świadczy fakt, że obecnie po polskich drogach jeździ 128,9 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym (obu typów czyli bateryjnych – BEV oraz hybryd typu plug-in – PHEV. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, który publikuje co miesiąc szczegółowe dane o rejestracji nowych aut, poinformowało też, że według danych na koniec września w Polsce zarejestrowanych było zaledwie ok. 7,5 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych a także ok. 1,4 tys. autobusów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych).

Biorąc pod uwagę zapisy Krajowego Planu Polska ma zaledwie sześć lat na dziewięciokrotne zwiększenie floty samochodów elektrycznych (BEV i PHEV).

Ze względu na skalę nowych rejestracji tego typu samochodów, a w pierwszych trzech kwartałach roku było ich zaledwie 24 tysiące. Na dodatek jak podał PZPM, choć sprzedaż samochodów osobowych wzrosła, to nastąpił spadek w przypadku dostawczych.

Jednocześnie dane stowarzyszenia reprezentującego branżę europejską ACEA pokazują, że choć w UE zarejestrowano ok. 140 tys. elektryków i niemal 55 tysięcy hybryd typu plug-in, to ich udział w rynku spadł w porównaniu z wrześniem 2023 roku. Branża zmaga się ze stagnacją, a popularyzacja „elektryków” nie następuje tak szybko, jakby tego oczekiwali producenci i władze unijne.

Jedną z barier jest stosunkowo wysoka cena samochodów elektrycznych, stad konieczność dotacji do zakupu, a także ciągle słabo rozwinięta sieć punktów ładowania, szczególnie w naszej części Europy.

Na przykład choć w naszym kraju mamy teraz o 60 proc. więcej takich punktów ładowania niż rok temu, to jednak warto pamiętać, że to tylko ponad 7 tysięcy i działają na ponad 4 tysiącach stacji paliwowych - podczas gdy w sumie działa ich blisko 8 tysięcy.

Agnieszka Łakoma

