„Gazeta Bankowa”. Witajcie w świecie AI

W przypadku AI kluczowe staje się to, jak z nią rozmawiamy – fachowo nazywa się to kompetencją promptowania. Oznacza to, że niemal każdy musi się tego nauczyć, bo efektywne korzystanie z AI to nowa, niezbędna umiejętność – przekonuje na łamach grudniowego wydania „Gazety Bankowej”, Aureliusz Górski, prezes i założyciel CampusAI, jednego z najważniejszych ośrodków naukowych i szkoleniowych w Polsce zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji. Ostatnie w tym roku wydanie „Gazety Bankowej” dostępne w sprzedaży już od 28 listopada.

Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją?

„Polska nie przegrała wyścigu o rozwój sztucznej inteligencji, ale musimy uczciwie przyznać, że mamy sporo do nadrobienia w porównaniu z globalnymi liderami takimi jak USA. To prawda, że najlepsi polscy specjaliści – w tym kilku współtwórców modeli dostarczanych przez OpenAI – znajdują się teraz w zagranicznych ośrodkach, gdzie rozwijają swoje kariery w dynamicznym środowisku technologicznym, czego Polsce niestety brakuje. Wciąż możemy się włączyć do tego wyścigu, tworząc u nas przyjazne warunki dla rozwoju AI” – mówi Aureliusz Górski w wywiadzie zatytułowanym „Jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją?”. – „Co jest kluczowe? Infrastruktura i otoczenie prawne, dostęp do danych, a przede wszystkim synergia między nauką, biznesem i państwem. Bez współpracy tych trzech filarów Polska nie stanie się istotnym graczem na rynku AI. To ostatni moment na myślenie długofalowe i odważne inwestycje.”

Prezes CampusAI mówi też o wyzwaniach i niebezpieczeństwach, jakie niesie szybki rozwój sztucznej inteligencji, a także dlaczego w Warszawie powstał wirtualny świat do trenowania interakcji z AI.

Czas na naukę

Temat sztucznej inteligencji obecny jest też w rozmowie z prof. Gertrudą Uścińską, byłą prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki której ta instytucja zdigitalizowała skutecznie większość usług. Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie i przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN mówi wprost: „Spotykam się z wieloma przedsiębiorcami, którzy mówią wprost, że reformy ułatwiające dostęp do danych w ZUS, stworzenie e-urzędu zmieniły ich postrzeganie całej instytucji i – co najważniejsze – ułatwiły prowadzenie firmy. A przecież o to nam chodziło.”.

Profesor Uścińska przywołuje w rozmowie na łamach grudniowej „Gazety Bankowej” bardzo ciekawy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat sztucznej inteligencji na rynku pracy.

„Z tego raportu wynika, że zmiany spowodowane coraz szerszym wykorzystaniem AI w większym stopniu dotkną osób z wysokimi kompetencjami. Osoby wykonujące proste prace nadal będą potrzebne i będą mogły zwiększyć swoją produktywność, jeśli nauczą się współdziałania z tą nową technologią. Z pewnością, gdy mówimy o AI, trzeba się uczyć. Jeśli nie będziemy się uczyć, to nie wykorzystamy pełnego potencjału sztucznej inteligencji” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska.

Po wyborach w USA

Pierwsze nominacje personalne Donalda Trumpa, prezydenta elekta, pozwalają na określenie głównych kierunków przyszłej polityki Waszyngtonu. Zapowiadane objęcie przez Marca Rubio stanowiska szefa Departamentu Stanu, i Mike’a Waltza, który ma być szefem Narodowej Rady Bezpieczeństwa, oznaczają, że Trump ma zamiar obsadzić główne dla kierunku swej polityki zagranicznej funkcje w swej administracji politykami uważanymi za „jastrzębie” wobec Chin. Na łamach „Gazety Bankowej” Marek Budzisz analizuje przebieg wyborów w Stanach Zjednoczonych i pierwsze decyzje prezydenta-elekta, Donalda Trumpa.

To co jest już pewne, to zwrot USA w polityce klimatycznej, a właściwie gospodarce związanej z wydobyciem ropy. „W pierwszym przemówieniu tuż po wyborach prezydent elekt zapowiedział „złoty wiek” dla Ameryki, który ma zapewnić wydobycie ropy i gazu. I nie jest to zaskakujące, bo jedno z głównych haseł w jego kampanii brzmiało „drill, baby, drill”. To sygnał, że zniesione zostaną najprawdopodobniej, i to bardzo szybko, obostrzenia środowiskowe wprowadzone w czasie kadencji Joe Bidena, które miały ograniczyć wydobycie paliw kopalnych w USA” – czytamy w artykule Agnieszki Łakomej pt. „Stany Zjednoczone znowu stawiają na ropę”.

Zielony ład trzyma się mocno

„Pozostaje mieć nadzieję, że nowe podejście do gospodarki w USA wymusi zmianę w Europie – korektę dotychczasowej polityki, bo inaczej wielkie korporacje pozwalniają tu w swoich zakładach, kogo mogą, i wyniosą się za ocean” – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, była minister klimatu i środowiska w wywiadzie na łamach grudniowego wydania „Gazety Bankowej”.

– „Polska musi wypracować sobie suwerenność decyzyjną. Ale trzeba chcieć to zrobić. Niestety obecny rząd takich chęci nie tylko nie wyraża, lecz nawet nie próbuje zadawać żadnych pytań ani zgłaszać wątpliwości do tego, co proponuje Komisja Europejska w ramach ratowania klimatu. Jest ogólna zgoda na wszystko. Ma być więcej OZE? Będzie. Ma być ETS2 i podatek od emisji taki, że ludzi nie będzie stać na opał? Też będzie. Biznes ma za raportowanie zapłacić 8 mld? Zapłaci. Do Planu wpisano nawet ograniczenie emisji CO2 o 90 proc. do 2040 roku, choć to nierealne i zniszczy gospodarkę” – alarmuje była szefowa resortu klimatu.

Nobliści, euro i warte uwagi felietony

Jak zawsze łamy „Gazety Bankowej” niosą niezwykle ciekawe felietony i artykuły najlepszych polskich ekonomistów. O tegorocznych ekonomicznych nagrodach przyznanych przez Komitet Noblowski pisze prof. Elżbieta Mączyńska, zaś prof. Grażyna Ancyparowicz rozprawia się z mitem gotowości polskiej gospodarki do przyjęcia wspólnej, europejskiej waluty. Stałe felietony publikują prof. Małgorzata Zaleska i prof. Grzegorz Szulczewski.

OSTATNIE WYDANIE „GAZETY BANKOWEJ”

Grudniowy numer „Gazety Bankowej” jest też ostatnim wydaniem magazynu w dotychczasowej formule miesięcznika. Zarząd Grupy Medialnej Fratria podjął decyzję o zawieszeniu wydawania pisma. Pracujemy nad nową formułą prezentacji treści dotyczących gospodarki, ekonomii, sektora bankowego i instytucji finansowych, przy wykorzystaniu nowych form komunikacji z odbiorcami. Redakcja ekonomiczna nadal przygotowuje codzienny serwis w portalu wGospodarce.pl, a także współpracuje z telewizją wPolsce24 i tygodnikiem „Sieci”.

