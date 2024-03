„Gazeta Bankowa” liczy finanse samorządów

Wybory samorządowe oraz wszelkie związane z nimi nadzieje i rozterki gospodarcze są głównym tematem kwietniowego wydania „Gazety Bankowej”. Na łamach magazynu wywiady z kandydatami na prezydentów stołecznej Warszawy i reprezentującej mniejsze miasta w interiorze – Białej Podlaskiej. W wydaniu także analiza gminnych i powiatowych finansów po 25 latach trójstopniowego samorządu oraz podsumowanie rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. „Gazeta Bankowa” dostępna w sprzedaży już od 28 marca, także w aplikacji GB na Google Play i AppStore.

„(…) Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał ogromnej redystrybucji środków na Rzecz samorządów. Małe, wiejskie samorządy nigdy nie byłyby w stanie zainwestować tak ogromnych środków, gdyby nie decyzja rządu centralnego o utworzeniu funduszu inwestycji lokalnych i wielu programów, które dostarczyły gminom kapitał. Samorządy stały się beneficjentami decentralizacji, redystrybucji środków z budżetu krajowego – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Samorządów oraz Forum Ekonomicznego, w rozmowie z Maciejem Wośko („Bez inwestycji samorządowych i bez kapitału społecznego nie będziemy się rozwijać”).

Wielkość inwestycji podejmowanych przez małe samorządy na przestrzeni ostatnich dwóch–trzech lat jest zdumiewająca i nie byłaby możliwa, gdyby nie środki z budżetu centralnego. Liczę na to, że aktualny rząd jeszcze poprawi tę sytuację, ma w swoich szeregach w końcu znakomitych ekspertów i wieloletnich zasłużonych samorządowców. Dzięki temu Polska otrzyma nowy bodziec prorozwojowy.

Podsumowanie Programu Inwestycji Strategicznych

Efekty i skalę Programu Inwestycji Strategicznych podsumowuje na łamach „Gazety Bankowej” Bartosz Życiński.

„Po zeszłorocznych wyborach w wielu samorządach pojawił się niepokój, czy Rządowy Program Inwestycji Strategicznych będzie kontynuowany, czy zostanie ogłoszona jego dziesiąta edycja. Stało się tak zwłaszcza po wypowiedzi Donalda Tuska, który ogłosił, że każde województwo dostanie teraz 100 mln zł na inwestycje. Byłaby to imponująca kwota, gdyby nie fakt, że stanowi jedynie 5 proc. tej, jaka średnio przypadała na każde województwo przez ostatnie trzy lata w ramach Polskiego Ładu” – pisze dziennikarz.

Co z finansami samorządów?

Samorządowym finansom krytycznie przyglądają się eksperci, współautorzy ogłoszonego podczas Europejskiego Forum Samorządowego raportu pt. „25 lat Trójstopniowego Samorządu Terytorialnego w Polsce”. Dr Małgorzata Gałecka i prof. Leszek Patrzałek z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu piszą wprost:

„Na przestrzeni 25 lat dochody ogółem oraz wydatki ogółem budżetów JST nieustannie wzrastały. Przy czym wydatki jednostek samorządu terytorialnego rosły szybciej niż dochody, informując o zapotrzebowaniu samorządów na dodatkowe środki publiczne. Deficyt pokrywany był z zobowiązań, które systematycznie wzrastały. Zobowiązania finansowe jednostek samorządu terytorialnego stanowią kluczowy obszar analizy, mający istotny wpływ na kondycję finansową oraz zdolność tych jednostek do efektywnego realizowania swoich zadań” – czytamy w artykule „Samorząd terytorialny w oczekiwaniu na zmiany”.

Na łamach samorządowego wydania „Gazety Bankowej” także rozmowy z Tobiaszem Bocheńskim, kandydującym w wyborach na prezydenta Warszawy oraz Dariuszem Litwiniukiem, kandydatem na prezydenta Białej Podlaskiej oraz podsumowanie samorządowego „naj”, czyli o najstarszych, najmłodszych i najdłużej urzędujących samorządowcach w Polsce („Samorządowa wyliczanka i zaskakująca kampania”).

UOKiK skuteczny i z większymi kompetencjami

Kwietniowe wydanie „Gazety Bankowej” otwiera rozmowa z Tomaszem Chróstnym, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat rosnącej świadomości konsumentów i roli urzędu kontrolującego rynek.

„Bardzo poważnie podchodzimy do wszelkich sygnałów, które otrzymujemy od konsumentów. Skargi są dla nas niezwykle cennym źródłem informacji, dzięki którym możemy dostrzec nadużycia, niekiedy wprost dotyczące danego przedsiębiorcy. Zawsze jednak sprawdzamy, czy naganne praktyki sygnalizowane przez konsumentów nie pojawiają się również u innych podmiotów. Chodzi o to, by eliminować nadużycia z całego rynku. Oczywiście konsumenci są coraz bardziej świadomi nie tylko swoich praw, lecz także tego, że UOKiK działa coraz skuteczniej” – mówi prezes Chróstny i zapowiada nową strategię działalności urzędu.

„Polityka ochrony konkurencji i konsumentów jest przyjmowana jako dokument rządowy, natomiast wcześniej jest wypracowana w urzędzie, poddana dyskusji z interesariuszami. Naszym celem jest to, by ten dokument przygotować i poddać szerokim konsultacjom. Jeżeli udałoby się go przyjąć jeszcze w tym roku, będziemy usatysfakcjonowani. Ten dokument ma być strategią naszego działania na najbliższe 5–10 lat”.

Co istotne, to właśnie ten dokument będzie zawierał propozycje zwiększenia uprawnień UOKiK, w tym dostępu do danych zarezerwowanych obecnie wyłącznie dla służb karnych jak np. podsłuchy, czy kontrola korespondencji SMS i komunikatorów.

„Powinniśmy mieć dostęp do wielu tego typu narzędzi. Mogłyby to robić powołane do tego służby, np. na nasz wniosek i po wcześniejszej akceptacji przez sąd. Jeżeli naprawdę chcemy zadbać o uczciwość w gospodarce, potrzebne nam są nowe instrumenty” – mówi prezes UOKiK.

Dziś, jak podkreśla Tomasz Chróstny „nawet jeżeli dysponujemy szeroką wiedzą, to i tak nie możemy z nią nic dalej zrobić ze względu na brak adekwatnych narzędzi do zabezpieczenia dowodów niedozwolonego porozumienia, które następnie potwierdziłyby praktykę przed sądem”.

Rolnicy i wojna na Ukrainie

Europę paraliżują protesty rolników, a warkot rozgrzanych silników traktorów słychać od Lizbony aż po Warszawę. Wszędzie widać też podobne hasła, bo europejskich farmerów łączy niezgoda na Europejski Zielony Ład i sprzeciw wobec niekontrolowanego importu towarów spoza UE. Co jeszcze dzieli i łączy tych z europejskich rolników, którzy zdecydowali się wyjść ze swoich gospodarstw na ulicę, by walczyć o swoje prawa? I o co tak naprawdę walczą? – sprawdza na łamach „Gazety Bankowej” Artur Ceyrowski.

Tymczasem Arkady Saulski analizuje skutki wypowiedzi prezydenta Francji, o możliwej interwencji NATO na Ukrainie. Dziennikarz próbuje wspólnie z ekspertami i analitykami geopolitycznych zmian przeliczyć potencjały militarne Rosji i krajów Sojuszu.

„Czy słowa Macrona z końca lutego 2024 roku mogą doprowadzić do wielkiego konfliktu NATO–Rosja? A gdyby jednak miało dojść do pełnej konfrontacji? Cóż, nie bez przyczyny od dwóch lat NATO nie ujawnia oficjalnie danych na temat swojego potencjału, ale nawet sięgając do 2022 r., widać, że triumf Rosji w konflikcie kinetycznym wcale nie jest przesądzony” – czytamy.

Jubileusze i konkursy

Kolejny tegoroczny jubileusz przypomina w swoim felietonie prof. Małgorzata Zaleska, która pisze o setnych urodzinach polskiego banku centralnego. „Bank Polski, poprzednik Narodowego Banku Polskiego (NBP), został powołany do życia w ramach reform Grabskiego i pierwotnie celem jego działania było regulowanie obiegu pieniądza oraz ułatwienie kredytu (nie wspominano o wartości złotego)” – pisze felietonistka „Gazety Bankowej”. Paradoksalnie ta wyjątkowa rocznica zbiegła się w czasie z bezprecedensową próbą postawienia prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Polecamy także relacje z Europejskiego Forum Samorządów w Mikołajkach i Konferencji Rynku Kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Tę uzupełnia wywiad Stanisława Koczota z Jarosławem Dominiakiem, prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

„Od kilku miesięcy rośnie odsetek inwestorów spodziewających się dobrej koniunktury. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, kiedy indeksy oddające nastroje – u nas czy na giełdzie amerykańskiej – osiągają zbyt duże wskazania optymistów, wówczas działają kontrariańsko. Historia uczy, że duży i powszechny optymizm na rynkach potrafi poprzedzić istotne spadki – podobnie jak głęboki pesymizm bywa momentem narodzin trendu wzrostowego” – przestrzega prezes Dominiak.

Na łamach „Gazety Bankowej” znalazły się też szczegóły konkursów technologicznych „Gazety Bankowej”, w których wybrani zostaną liderzy i najlepsze rozwiązania technologiczne na rynku bankowym, ubezpieczeniowym i w przedsiębiorstwach reprezentujących gospodarkę 4.0.

