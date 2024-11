Wyścigi aut „na dziko” wkrótce będą przestępstwem!

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział we wtorek, że przepisy m.in. penalizujące nielegalne wyścigi „w zasadzie są przygotowane” - trwają ostatnie uzgodnienia. Jego zdaniem, do końca roku projekt trafi pod obrady Rady Ministrów i w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie mógł wejść w życie.

Wiceszef MSWiA, pytany w RMF FM o etap prac nad przepisami dotyczącymi piratów drogowych i zabójstwa drogowego, odparł, że cały pakiet zmian, zmierzający do poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będzie odnosił się do kodeksu drogowego i do przepisów karnych.

„Wszyscy koncentrują się na pojęciu +zabójstwa drogowego+, natomiast wprowadzimy szereg bardzo istotnych zmian” - zaznaczył. Są wśród nich, jak dodał, m.in. penalizacja nielegalnych wyścigów - ich organizacji i udziału w nich.

„To będzie przestępstwo” - zaznaczył wiceminister.

Mocne podniesienie sankcji dla drogowych recydywistów

Wskazał też na ”mocne podniesienie sankcji” dla tych, „którzy uczestniczą w ruchu drogowym, pomimo orzeczonych zakazów”. Ocenił, że to „istna plaga”.

Rozważane są „dolegliwe sankcje w postaci przepadku samochodu, jak również dożywotniego zakazu poruszania się” – mówił.

Przepisy rząd wyda jeszcze w tym roku

Mroczek przekazał, że pakiet „jest już uzgodniony” w ramach trzech ministerstw, „w zasadzie przepisy są przygotowane” - ostatnie uzgodnienia jeszcze trwają.

„W perspektywie tygodnia, dwóch, będziemy wpisywać to do procedury legislacyjnej, rządowej” - powiedział. Zapytany, „czy do końca roku to pójdzie na rząd”, odparł: „z całą pewnością”.

Zdaniem Mroczka, realne jest, by przepisy weszły w życie w I kwartale 2025 roku.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

NBP wylewa na rząd budżetowy kubeł zimnej wody

Nasza gęś zamiast do Niemiec, trafia na polskie stoły

Nanoapokalipsa. Idzie „coś”, co zaorze świat, jaki znamy

»» Daniel Obajtek tłumaczy, dlaczego spółki państwowe są w kryzysie - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24