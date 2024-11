Zwrot na rynku ropy

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku idą w dół po tym, jak w ub. tygodniu zaliczyły najmocniejszy wzrost od niemal dwóch miesięcy - wywołany ryzykami geopolitycznymi na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, które budziły poważny niepokój wśród inwestorów - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 70,74 USD, niżej o 0,70 proc.

Brent na ICE na I 2025 jest wyceniana po 74,68 USD za baryłkę, po zniżce o 0,65 proc.

Eskalacja na Ukrainie mocno niepokoi inwestorów

Analitycy wskazują na eskalację wojny Rosji w Ukrainie wraz z wykorzystaniem przez obie strony pocisków dalekiego zasięgu, co wzbudziło obawy, że przepływ ropy naftowej może ewentualnie zostać zakłócony.

Teraz z kolei systemy obrony powietrznej w rejonie Kijowa odpierały kolejny atak rosyjskich dronów - podawano w niedzielę późnym wieczorem.

Według administracji wojskowej Ukrainy, w nocy z soboty na niedzielę ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 50 z 73 rosyjskich dronów wystrzelonych na różne cele.

Rosja systematycznie atakuje w ostatnim okresie infrastrukturę krytyczną Ukrainy, zwłaszcza sieć i obiekty energetyczne, co wobec nadchodzącej zimy grozi katastrofą humanitarną.

Iran skłonny do współpracy z Zachodem

Tymczasem Iran planuje przeprowadzenie rozmów na temat swojego programu nuklearnego z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami oraz Unią Europejską - podała agencja Kyodo, powołując się na źródła dyplomatyczne w Teheranie.

Rozmowy mają zostać przeprowadzone 29 listopada w Genewie i są odpowiedzią na powrót Donalda Trumpa do Białego Domu.

W 2015 r. Iran i światowe mocarstwa zawarły umowę nuklearną, na mocy której Teheran ograniczył swój program atomowy w zamian za zniesienie nałożonych wcześniej sankcji.

W 2018 r. rządzone przez Trumpa USA wycofały się z porozumienia i przywróciły ograniczenia. Iran również odszedł od zapisów umowy, wzbogacając coraz większe ilości uranu ponad wyznaczony limit.

Iran szykuje się teraz na „reset” Trumpa, gdy irańska gospodarka słabnie z powodu wprowadzonych sankcji.

Handel irańską ropą może zostać ograniczony, jeśli Trump będzie wywierać maksymalną presję na Iran.

Donald Trump przygotowuje się do swojej drugiej kadencji jako prezydent USA, a uwaga inwestorów jest zwrócona na to, czy przywróci on swoją tzw. politykę maksymalnej presji wobec Iranu, która dominowała w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu.

„Jesteśmy bardzo zaniepokojeni powrotem Trumpa, chociaż nie można wykluczyć zawarcia porozumienia z amerykańskim prezydentem” - mówi Cyrus Razzaghi, szef firmy konsultingowej Ara Enterprise Consultancy Group.

PAP, sek

