„Gazeta Bankowa”: Gdzie jest plan na gospodarkę?

Niepewność strategii gospodarczej rządu staje się dokuczliwa. Gdy znikają kolejne obietnice z listy 100 konkretów na 100 dni rządu Donalda Tuska, a inwestycje spowija mgła niepewności i nieporozumień – gospodarka potrzebuje stabilnej i jasnej strategii na następne lata. Gdzie jest plan na gospodarkę? To temat marcowego wydania “Gazety Bankowej”.

Gdzie jest plan na gospodarkę?

Na łamach “Gazety Bankowej” o zasadności stworzenia przejrzystej i konsekwentnie realizowanej strategii gospodarczej rządu piszą m.in. prof. Elżbieta Mączyńska, prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Piotr Palutkiewicz, wiceprezes WEI oraz Piotr Patkowski, były wiceminister finansów.

Brak długookresowych strategii oznacza skazywanie się wyłącznie na okoliczności kształtowane przez czynniki i siły zewnętrzne, w tym poddawanie się strategiom realizowanym przez inne kraje czy podmioty, w imię przede wszystkim ich własnych korzyści - pisze prof. Elżbieta Mączyńska, prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w artykule “Długookresowe strategie i ich moc”.

Według Piotra Patkowskiego, byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, projekty strategiczne nie mogą stać się ofiarą liberalnej zasady prywatyzacji zysków i społecznego ponoszenia strat, a takie tendencje są widoczne w niektórych proponowanych modelach finansowania budowy elektrowni jądrowej (“Strategia gospodarcza musi być uzupełniona strategicznym i wieloletnim planem finansowym”).

Ludzie zaczęli oczekiwać od polityków czegoś więcej niż ciepłej wody w kranie czy spektaklu rozliczeń odsuniętego od władzy ugrupowania - pisze w artykule “Tego chcemy. Już wiemy, że możemy” Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute.

Polacy geopolitycznie otrzeźwieją

W “Gazecie Bankowej” polecamy też rozmowę o geopolityce z prof. Tomaszem Grzegorzem Grosse.

Rewolucja proeuropejska, z którą mamy teraz do czynienia, to był strzał w stopę - mówi “Gazecie Bankowej” prof. Tomasz Grzegorz Grosse, socjolog i politolog, wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jako Polacy strzeliliśmy sobie w stopę. Na pewno kulejemy, ale to nie koniec. Natomiast wycofanie się do życia prywatnego byłoby strzeleniem sobie w głowę. Ludzie, którzy wiedzą, co się dzieje, powinni pracować dla dobra wspólnego, by za dwa–trzy lata, kiedy Polacy otrzeźwieją, zaproponować konkretne rozwiązania - twierdzi naukowiec.

Ubezpieczeniowy laureat

O rynku ubezpieczeń w Polsce i w Europie z szefami nagrodzonego w konkursie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa Generali - Manlio Lostuzzi i Rogerem Hodgkissem rozmawiają Stanisław Koczot, Maciej Wośko i Paweł Pietkun. (wywiad z szefami Generali nosi tytuł “Polacy chcą chronić swoje bezpieczeństwo, komfort i swój styl życia”)

Jakie są kluczowe wyzwania i jakie trendy panują na globalnym rynku ubezpieczeń?

Cała branża skupiona jest na cyfryzacji, co wynika nie tyle ze zmieniających się nawyków konsumentów, ile z wejścia na rynek ubezpieczeniowy nowego pokolenia klientów, jak na razie wydającego na ubezpieczenia znacznie mniej niż ich rodzice - mówi w wywiadzie dla “Gazety Bankowej” Manlio Lostuzzi, dyrektor regionalny CEE Generali International.

Roger Hodgkiss, prezes Generali Polska i Ubezpieczeniowy Menedżer Roku “Gazety Bankowej” dodaje: - Polacy wciąż wolą kupować ubezpieczenia po kontakcie z naszym agentem. Chcą zadawać pytania, chcą mieć pewność, że kupują ubezpieczenie, jakiego potrzebują. Oczekują interakcji, co również świadczy o wysokiej świadomości własnych potrzeb. .

Wyzwania dla sektora finansowego

Ostatnie lata to czas bezprecedensowych, globalnych zmian w bankach i na rynku finansowym. - Kluczowe globalne trendy i wyzwania sektora bankowego zazębiają się i wzajemnie przenikają z trendami oraz wyzwaniami sektora polskiego. Możemy jedynie obserwować różną ich dynamikę, inne tempo reakcji i priorytety regulatorów na poszczególnych rynkach - pisze Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, szef Działu Usług Finansowych w KPMG w Polsce (“Wyzwania dla sektora bankowego”).

Inne ciekawe tematy

W marcowej “Gazecie Bankowej” teksty publikują również m.in.: Agnieszka Łakoma (“Czy Europa przestraszy się zielonej rewolucji?”, Krzysztof Pączkowski (“Emitenci czekają na dobrą koniunkturę”), Joanna Buczyńska (“Kto straci pracę, a kto ją zmieni? Nikt nie może czuć się bezpiecznie”), Arkady Saulski (“Polski gaming u progu kryzysu”). Małgorzata Dygas pisze o introligatorach-artystach, których dzieła odznaczają się niezwykłym kunsztem (“Oprawa jak dzieło sztuki”). Poza tekstami ekonomistów, ekspertów i publicystów, swoje felietony - jak co miesiąc - publikują m.in. Jan Rokita, Ryszard Czarnecki i prof. Małgorzata Zaleska.

