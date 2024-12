Polacy omijają to warzywo, a to prawdziwy superfood

Jarmuż, będący jedną z odmian kapusty o charakterystycznych, pomarszczonych liściach, stanowi niezwykle wartościowy element diety, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Jest to warzywo o wysokiej zawartości składników odżywczych, w tym witaminy C, która odgrywa istotną rolę w podnoszeniu odporności organizmu, a także wspomaganiu funkcjonowania układu krążenia. Dzięki zawartości potasu oraz wapnia jarmuż korzystnie wpływa na drożność naczyń krwionośnych, tym samym mogąc przyczyniać się do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Właściwości zdrowotne

Spożywanie jarmużu dostarcza również licznych antyoksydantów, takich jak sulforafan, beta-karoten, luteina i zeaksantyna, które odgrywają kluczową rolę w profilaktyce chorób nowotworowych. Ponadto wspierają zdrowie oczu oraz działają detoksykacyjnie. Dodatkowo jarmuż jest bogatym źródłem witaminy K, znanej przede wszystkim z jej funkcji w procesie krzepnięcia krwi, posiadającej również właściwości przeciwnowotworowe.

Zachowaj ostrożność

Pomimo licznych korzyści zdrowotnych, osoby cierpiące na zaburzenia funkcji tarczycy powinny zachować ostrożność w spożywaniu dużych ilości jarmużu ze względu na obecność goitrogenów mogących ograniczać wchłanianie jodu. Jednakże proces obróbki termicznej przyczynia się do degradacji tych związków, czyniąc jarmuż bezpieczniejszym dla tej grupy osób w formie gotowanej.

Z czym łączyć?

W celu zminimalizowania jego charakterystycznej goryczki, jarmuż można łączyć z owocami, takimi jak gruszki czy jabłka, a także z orzechami lub intensywnie przyprawionymi sosami. Doskonale sprawdza się również jako zamiennik kapusty w tradycyjnych potrawach, takich jak bigos, lub jako dodatek do zup i dań kuchni orientalnej. Warzywo to można również przygotować w postaci chipsów, które po odpowiednim przyprawieniu stanowią zdrową i smaczną przekąskę.

Filip Siódmiak

