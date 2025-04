Uważaj na ten „zdrowszy” zamiennik cukru

Coraz częściej decydujemy się na zakup zamienników cukru, uznawanych powszechnie za mające korzystniejszy wpływ na zdrowie. Okazuje się jednak, że nie wszystkie substytuty cukru wykazują pozytywny wpływ na organizm ludzki. Istnieje bowiem substancja słodząca, ciesząca się nieocenioną popularnością, promowana głównie przez media społecznościowe, jako zdrowy i naturalny zamiennik cukru.

Nadmiar cukru w diecie – z czym jest związany?

Nadmierne spożycie cukru jest czynnikiem ryzyka licznych schorzeń, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, próchnicy oraz chorób sercowo-naczyniowych. Wysoka podaż cukrów prostych prowadzi do gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi, co stanowi istotne obciążenie dla trzustki i może skutkować rozwojem insulinooporności. W celu minimalizacji tego ryzyka zaleca się ograniczenie spożycia cukru i zastąpienie go alternatywnymi substancjami słodzącymi, takimi jak ksylitol, erytrytol, stewia czy substancjami intensywnie słodzącymi, takimi jak sukraloza i aspartam. Charakteryzują się one niższą wartością kaloryczną oraz niższym indeksem glikemicznym. Istnieje jednak substytut cukru, który pomimo powszechnego przekonania o jego prozdrowotnym charakterze, może wywoływać negatywne skutki zdrowotne.

Syrop z agawy

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk oraz technolog żywności i żywienia, w swoim opracowaniu odnosi się do syropu z agawy, często postrzeganego jako zdrowsza alternatywa dla sacharozy.

„Syrop z agawy jest zwykle postrzegany jako zdrowy zamiennik cukru. Wynika to z tego, że w jego składzie znajdują się wyższe ilości fruktozy. Efektem tego jest, że ma on niższy indeks glikemiczny w porównaniu do cukru stołowego, co oznacza, że nie podnosi aż tak gwałtownie stężenia glukozy we krwi” – tłumaczy ekspert.

Badania wskazują jednak, iż jego spożycie może wiązać się z niekorzystnymi efektami metabolicznymi. Syrop ten zawiera bowiem znaczne ilości fruktozy, której nadmiar w organizmie prowadzi do powstawania końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGEs). Związki te są powiązane z rozwojem powikłań cukrzycowych oraz choroby zwyrodnieniowej stawów.

„Należy wiedzieć, że wysokie ilości fruktozy mają inny, negatywny wpływ na zdrowie. Powodują między innymi wzrost stężenia kwasu moczowego i trójglicerydów we krwi, a także sprzyjają insulinooporności” – wyjaśnił. W konsekwencji, z perspektywy zdrowotnej, syrop z agawy nie powinien być rekomendowany jako korzystny zamiennik cukru.

Filip Siódmiak

