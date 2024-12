Nie wkładaj do koszyka bomby kalorycznej

W codziennej diecie często pojawiają się produkty wysokoprzetworzone, charakteryzujące się wysoką zawartością cukru, soli, tłuszczów trans oraz różnorodnych dodatków do żywności. Mimo, iż są one atrakcyjne pod względem organoleptycznym, ich regularne spożycie może przyczyniać się do rozwoju otyłości, chorób sercowo-naczyniowych czy cukrzycy.

Wśród takich produktów wymienić można słodzone napoje, przekąski, dania gotowe, a także wysokosłodzone przetwory owocowe, takie jak… komercyjne dżemy.

Uważaj na produkty z tą nazwą

Jak wskazuje dr Bartosz Kulczyński, specjalista ds. żywienia i technologii żywności, dżemy dostępne na sklepowych półkach często stanowią tzw. „bombę cukrową”. Przykładowo, jedna łyżka typowego dżemu może zawierać nawet 15 gramów cukru, co odpowiada trzem łyżeczkom cukru stołowego. Produkty te, przy jednoczesnej niskiej zawartości owoców, nie dostarczają organizmowi wartości odżywczych proporcjonalnych do wysokiej kaloryczności. Z tego względu specjalista zaleca ograniczenie ich spożycia.

„Są one prawdziwą bombą cukrową, nie oferując niczego korzystnego w zamian. Przeciętnie jedna łyżka takiego dżemu zawiera około 15 gramów cukru. To tak, jak byśmy w jednej łyżce upakowali 3 łyżeczki cukru stołowego” – wyjaśnił ekspert.

Alternatywą mogą być dżemy oznaczone jako „100% owoców”, które nie zawierają dodatku cukru. Wybierając tego rodzaju produkty, warto jednak uważnie analizować etykiety, aby upewnić się, czy nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników, zagęstniaczy, takich jak karagen czy hydroksymetyloceluloza.

Postaw na domowe przetwory

Domowa produkcja dżemów pozwala na pełną kontrolę nad składem finalnego produktu, w tym na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie dodatku cukru. Zastąpienie cukru naturalnymi substancjami słodzącymi, np. erytrytolem czy ksylitolem, pozwala znacząco poprawić wartość odżywczą przetworów owocowych.

Samodzielne przygotowywanie dżemów umożliwia również eksperymentowanie z różnorodnymi kompozycjami smakowymi i przyprawami, co sprzyja uzyskaniu unikalnych produktów. Co więcej, domowe przetwory to doskonały sposób na wykorzystanie sezonowych owoców lub warzyw, takich jak dynia.

Przygotowywane w domu

Rezygnacja z wysokosłodzonych dżemów przemysłowych na rzecz ich zdrowszych alternatyw – zarówno kupnych, jak i domowych – może istotnie wpłynąć na poprawę jakości diety. Przygotowywane w domu przetwory owocowe stanowią nie tylko zdrowszy wybór, ale również sposób na bardziej zrównoważone gospodarowanie żywnością oraz wzbogacenie diety w produkty o wysokiej wartości odżywczej.

Filip Siódmiak

