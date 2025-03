Koncern BP wraca do źródeł: liczą się ropa i gaz

Zarobki dyrektora generalnego jednego z największych koncernów naftowych w Europie spadły o blisko 30 proc. - zarobił poniżej 5,5 milionów funtów. Powód to gorsze wyniki finansowe firmy, która mocno zaangażowała się w strategię szybkiej i radykalnej transformacji energetycznej.

Murray Auchinclos zarobił w zeszłym roku w sumie 5,36 mln funtów. Jak podaje portal Rigzone wprawdzie otrzymał o ponad 400 tys. funtów wyższa pensję zasadniczą (1,45 mln funtów), to jednak stracił w związku ze spadkiem notowań akcji koncernu. I to był kluczowy czynnik. O ile w formie nagród jeszcze w 2023 roku zarobił 4,36 mln funtów, to już w ubiegłym – tylko 2,75 mln funtów.

Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu podsumowującym rok, zaplanowanym na 17 kwietnia zdecydują też o składzie zarządu BP.

Koncern BP nie wyszedł najlepiej na transformacji

Koncern w ostatnim czasie zmienił strategię, co wywołało sporo zamieszania i liczne kontrowersje. Okazało się bowiem, że strategia zakładająca radykalną transformację energetyczną i przejście na czystą energię nie spełniła oczekiwań rynkowych i nie przyniosła spodziewanych efektów finansowych. Dlatego nowy plan zakłada swoisty powrót do źródeł, czyli że firma skupi się na działalności w sektorach surowcowych – ropy i gazu.

Poza tym wyniki za zeszły rok były słabe. Najnowszy – ogłoszony pod koniec lutego plan inwestycyjny zakłada wydatki na sektor naftowo-gazowy w wysokości 10 mld dolarów do 2027 roku**, a zatem są o jedną piątą wyższe od wcześniej zakładanych. Ponadto koncern zamierza pozbyć się aktywów spoza podstawowej działalności i pozyskać dzięki temu w ciągu trzech lat 20 mld dolarów, co pozwoli mu znaczniej części zmniejszyć zadłużenie, szacowane na 23 mld dolarów.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ostre starcie Muska i Sikorskiego ws. Starlinków!

PGE inwestuje w magazyn energii. Gigant na skalę europejską

Wartość złota w zasobach NBP przekroczyła 40 mld dol.!

»»Trzaskowski ma gest: kwietnik za prawie 300 tys. zł! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24