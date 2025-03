Czyste technologie w UE. Duży będzie mógł więcej

Bruksela chce, by kraje unijne miały większą swobodę w przyznawaniu pomocy publicznej, ale tylko na czyste technologie. W efekcie zapewne znów – tak jak w czasie kryzysu energetycznego - okaże się, że liderzy z największymi budżetami jak Niemcy i Francja będą mogły pozwolić sobie na więcej niż pozostałe, szczególnie w naszej części Europy.

We wtorek ruszyły konsultacje w sprawie projektu Ram Pomocy Państwa (CISAF), które mają być elementem uzupełniającym ogłoszonej pod koniec lutego strategii gospodarczej na najbliższe lata czyli Clean Industrial Deal (Umowy o Czystym Przemyśle). Sprawa jest pilna, bo strategia ma być realizowana możliwie najszybciej, a nowe zasady pomocy (po zakończeniu konsultacji 25 kwietnia), powinny zostać zatwierdzone jeszcze w tym półroczu liczy w czasie polskiej prezydencji. I – gdy tak się stanie - to będą obowiązywać do końca tej dekady, zatem będą miały bardzo ważne znaczenie dla inwestycji w czyste technologie i odnawialne źródła. A to one mają być kołem zamachowym gospodarki europejskiej, zwiększając jej konkurencyjność szczególnie wobec Chin czy USA.

Z dokumentu, jaki Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie, wynika, że kraje członkowskie będą mogły przeznaczać do 225 mln euro na jeden projekt inwestycyjny lub przedsięwzięcie. A zatem nawet jeśli jakaś firma realizować będzie kilka takich projektów, to może otrzymać na każdy z nich odrębną pomoc. Oczywiście pod warunkiem, że spełnią kryteria.

Bezpośrednie wsparcie dla firm

Władze unijne chcą, by nowe zasady pomocy objęły m.in. „środki przyspieszające wprowadzanie energii odnawialnej” oraz „ułatwiające dekarbonizację przemysłu” - i w tym przypadku chodzi o „inwestycje we wszystkie technologie” służące obniżeniu emisji, a państwo będzie mogło je wspierać nawet bezpośrednio bez przetargów, o ile zagwarantuje realizację w określonym czasie i ze „skutecznym efektem”.

Komisja proponuje również, by kraje członkowskie przekazywały wsparcie na uruchomienie i rozwój produkcji: baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła, ale również znacznie bardziej kosztownych elektrolizerów oraz urządzeń do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. I - co ciekawe - na liście projektów są także te służące pozyskaniu „kluczowych komponentów i surowców krytycznych”. Zatem państwa członkowskie mogłyby także dofinansować zagraniczne przedsięwzięcia swoich firm, by mogły one na przykład minerały ziem rzadkich pozyskać.

Bruksela sprzyja dużym państwom

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Teresa Ribera komentując propozycje nowych zasad pomocy, przekonuje, że zapewnią, iż „państwa członkowskie będą mogły udzielić wsparcia – w razie potrzeby – w celu realizacji ambicji Czystego Ładu Przemysłowego bez powodowania nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku”. Nie jest jednak tajemnicą, że nowe zasady określone przez władze unijne sprzyjają przede wszystkim dużym państwom Wspólnoty, mającym odpowiednie budżety lub dodatkowe możliwości zwiększenia deficytu. (A opcja zwiększenia zadłużenia czyli tzw. poluzowania hamulca zadłużenia jest brana pod uwagę w Niemczech po ostatnich wyborach do Bundestagu.)

Przypomnijmy, że kryzys energetyczny wywołany napaścią Rosji na Ukrainę, w efekcie którego drastycznie wzrosły koszty energii i gazu, wymusił działania pomocowe dla obywateli i przedsiębiorstw na państwach członkowskich. I z podsumowania wyszło, że na największe wsparcie mogły pozwolić sobie Niemcy i Francja. Oba te państwa przeznaczyły na ten cel 517 mld euro, podczas gdy zatwierdzone przez władze unijne pakiety antykryzysowe w całej unii miały wartość 672 mld euro. Zatem na 25 krajów członkowskich przypadła mniej niż jedna czwarta całej pomocy.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ameryka wystawia rachunek

Amerykański jak Volkswagen

Austria nie przyjmie migrantów zawróconych przez Niemcy

»»Protest ws. kopalni „Silesia” - zrozpaczeni górnicy proszą o pomoc – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24