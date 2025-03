Angielskie opony nielegalnie przetapiane w Indiach

Awantura o zużyte opony w Wielkiej Brytanii, zamiast do recyklingu, trafiały na eksport. I były spalane w piecach w Indiach.

O procederze informują brytyjskie media z BBC na czele, a problem jest poważny. Śledztwo dziennikarskie wykazało bowiem, że kraj wysyła „w świat” nawet 50 milionów zużytych opon rocznie, w tym połowa trafia właśnie do Indii. I większość ląduje w nielegalnych zakładach pirolizy, gdzie są służą do pozyskania ropy naftowej, sadzy i złomu stalowego.

Okazało się, że tylko niewielka część trafiała do legalnych centrów recyklingu. Resztę – jak podaje portal energylivenews.com - przewożono tysiąc kilometrów do fabryk, gdzie były przetapiane i to poza wszelkimi normami środowiskowymi, o które formalnie tak bardzo dba brytyjski rząd. Właściciele samochodów płacą za oddanie zużytych opon do recyklingu.

Co ciekawe – media cytują wypowiedź przedstawiciela branży recyklingu, który uważa, że informacje o nielegalnym procederze nie są tajemnicą. Jednocześnie okazuje się, że w Indiach tylko połowa z około 2 tysięcy działających zakładów pirolizy jest licencjonowana i działa legalnie.

Recykling odpadów to jeden z ważnych elementów gospodarki obiegu zamkniętego w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, jaki stosuje nie tylko Wielka Brytania ale także Unia Europejska. Toksyczne spalanie opon w Indiach, które i tak są czołówce światowych emitentów gazów cieplarnianych, nie poprawia jakości powietrza w tym kraju.

Europie zależy na ograniczeniu ilości odpadów i ich wpływu na środowisko, a wszystko w ramach strategii ochrony klimatu i walki z globalnym ociepleniem. Unia także część odpadów eksportuje – tak jak i Wielka Brytania. Według danych opublikowanych w zeszłym roku przez unijne instytucje, a dotyczących 2022 roku, do krajów spoza Wspólnoty trafiły ponad 32 mln ton odpadów i okazuje się, że na przykład Indie były głównym odbiorcą odpadów papierowych a Turcja - złomu metali żelaznych (żelaza i stali). Władze w Brukseli stawia na przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi i zagospodarowanie odpadów „w sposób przyjazny dla środowiska”.

Agnieszka Łakoma