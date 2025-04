Wskaźnik PMI. Rząd jedno, eksperci drugie

We wtorek S&P Global podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu br. wyniósł 50,7 pkt. wobec 50,6 pkt. w lutym. Nowe zamówienia zwiększyły się drugi miesiąc z rzędu. Rząd przypisuje sobie sukces, eksperci przestrzegają „to z obawy przed wojną handlową”

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu br. wyniósł 50,7 pkt. wobec 50,6 pkt. w lutym – podała we wtorek firma S&P Global.

Nowe zamówienia zwiększyły się drugi miesiąc z rzędu i to w najszybszym tempie od lutego 2022 r.

Czy ma racje?

PMI wzrósł jedynie delikatnie w marcu (50,6 -> 50,7). Wybicie w górę ze zwężającego się kanału: kupuj. Kupuj tym bardziej, jeśli wierzysz w renesans wydatków publicznych w Europie - podaje mBank na platformie X

PMI w marcu wzrósł o 0,1 pkt do poziomu 50,7 pkt. To najlepszy wynik od 2022 r. Czy jednak jest się z czego cieszyć i obwieszczać odbicie jednej z ważniejszych gałęzi gospodarki? W naszej ocenie, niestety nie. To chwilowa poprawa nastrojów, za którą stoi mechanizm wyprzedzania wojny celnej - wskazał Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.