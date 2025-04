Wcale nie musisz biegać, wystarczy spacer

Bieganie jest jedną z najczęściej wybieranych form aktywności fizycznej, mającą na celu poprawę zdrowia, wydolności organizmu oraz redukcję masy ciała. Niemniej jednak nie dla wszystkich jest to odpowiednia forma ruchu.

Osoby z nadwagą, schorzeniami układu sercowo-naczyniowego lub problemami ze stawami powinny zachować szczególną ostrożność, gdyż nadmierne obciążenie może prowadzić do urazów, zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych.

Nie dla wszystkich

Zgodnie z wynikami badań opublikowanych w „Journal of Sport and Health Science”, bieganie wywołuje znaczne obciążenie układu kostno-stawowego, a skutki przeciążeń mogą pozostawać niezauważalne we wczesnych stadiach, w dłuższej perspektywie prowadząc do poważnych kontuzji. Szacuje się, że od 50 proc. do 75 proc. biegaczy doświadcza urazów przeciążeniowych wynikających z powtarzalnych ruchów i intensywnego nacisku na struktury stawowe.

Bieganie, a choroby układu krążenia

Pacjenci z chorobami serca, w tym chorobą niedokrwienną serca, powinni podejść do biegania z rozwagą. Chociaż jogging jest często stosowany w rehabilitacji osób po zawale mięśnia sercowego, wymaga jednak indywidualnej oceny ryzyka.

Marsze z kijkami i zwykłe spacery są zbawienne dla zdrowia / autor: Pixabay

Nordic walking – ciekawa alternatywa

Nordic walking, czyli dynamiczny marsz z wykorzystaniem specjalnych kijków, stanowi bezpieczną alternatywę dla biegania, angażując około 90 proc. mięśni ciała.

Jak wykazano w badaniach Tschentschera opublikowanych w „American Journal of Preventive Medicine”, ta forma aktywności przynosi korzystniejsze efekty dla układu krążenia niż tradycyjny marsz, a w niektórych aspektach przewyższa nawet jogging. Regularna praktyka nordic walkingu poprawia wydolność organizmu, koordynację ruchową oraz siłę mięśniową, a także zmniejsza obciążenie stawów kolanowych nawet o 16 proc. w porównaniu z chodzeniem bez kijków.

Slow jogging – zmniejszone obciążenie stawów

Slow jogging to metoda biegania w wolnym tempie, redukująca przeciążenia układu kostno-stawowego i minimalizująca ryzyko kontuzji. Według badań Stiefa i wsp. (2008) opublikowanych w „Journal of Applied Biomechanics”, slow jogging pozwala na efektywne wykorzystanie mechanizmów adaptacyjnych organizmu, umożliwiając dłuższy i mniej obciążający trening.

Marsze i chodziarstwo jako naturalne formy ruchu

Regularne spacery i marsze to fundamentalne formy aktywności fizycznej, przyczyniające się do poprawy funkcji układu krążenia, metabolizmu lipidowego oraz kontroli glikemii. Regularna aktywność marszowa obniża ciśnienie tętnicze, poprawia profil lipidowy oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto spacerowanie wpływa korzystnie na dobrostan psychiczny, redukując poziom stresu i ryzyko depresji.

Trening funkcjonalny – wszechstronny rozwój fizyczny

Trening funkcjonalny obejmuje ćwiczenia naśladujące naturalne ruchy ciała, takie jak przysiady, wykroki czy skręty, angażując szerokie grupy mięśniowe. Ta forma aktywności poprawia siłę mięśniową, koordynację oraz pomaga w redukcji dolegliwości wynikających z siedzącego trybu życia.

Zapamiętaj

Bieganie nie jest jedyną skuteczną formą aktywności fizycznej, a w niektórych przypadkach może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Alternatywne formy ruchu, takie jak nordic walking, slow jogging, marsze oraz trening funkcjonalny, oferują porównywalne korzyści zdrowotne, jednocześnie zmniejszając ryzyko przeciążeń i kontuzji. Wybór odpowiedniej aktywności powinien być dostosowany do indywidualnych możliwości i stanu zdrowia, co pozwoli na efektywne wspieranie kondycji fizycznej i ogólnego dobrostanu organizmu.

Filip Siódmiak

