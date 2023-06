Czy otyłość może zabić?

W Polsce mieszka około 38 milionów ludzi, z czego ¼ choruje na otyłość. Daje to łącznie blisko 10 milionów polskich obywateli

Dla zobrazowania, co czwarta osoba napotykana na ulicy cierpi z powodu tej choroby oraz jej powikłań, takich jak cukrzyca, dyslipidemia, nadciśnienie, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory czy zwyrodnieniowa choroba stawów. Mówiąc o otyłości, najczęściej myślimy tylko o względzie estetycznym, a to błąd, bo oprócz wielu chorób dietozależnych, otyłość sprzyja krótszej przewidywanej długości życia.

Przyczyny otyłości

Niby rzecz prosta, a jednak mimo tego wskaźniki rozpoznawania otyłości stale rosną. Główną przyczyną jest długotrwała nadprogramowa podaż kalorii. Odpowiedzialne za to są między innymi zmieniający się tryb życia, który coraz bardziej nas rozleniwia, łatwy dostęp do wysokokalorycznej i wysokoprzetworzonej żywności oraz zbyt niska aktywność fizyczna w ciągu dnia. Silne oddziaływanie ma również status materialny. Osoby mniej zamożne częściej kupują tańsze produkty, gorszej jakości oraz wzbogacane o dodatki żywnościowe. Częściej stołują się też w restauracjach typu fast food czy innych tego typu lokalach, oferujących kaloryczne jedzenie. Co prawda istnieją pewne czynniki genetyczne, sprzyjające przybieraniu na wadze, ale ich ogólny udział jest mało znaczący. Bądź co bądź i tak główną przyczyną otyłości jest spożywanie za dużo jedzenia oraz za mało aktywności ruchowej, co finalnie generuje nadwyżkę kalorii.

Nadmiar tkanki tłuszczowej, a zdrowie

Nie ma co ukrywać. Zbyt duży procentowy udział tkanki tłuszczowej w ogólnej masie ciała to nic dobrego. Szczególnie niebezpieczny jest nie ten tłuszcz zlokalizowany pod skórą, ale ten otaczający nasze narządy, zwany także tłuszczem trzewnym. Uszkadza on wszystkie ważne dla naszego życia narządy i nieustannie obniża ich wydajność oraz przyczynia się do współistnienia wielu chorób.

Oto lista narządów oraz powikłań ich dysfunkcji spowodowanych nadmiarem kilogramów:

Nerki – powstawanie kamieni nerkowych

Serce – pompowanie większej ilości krwi, co łączy się ze słabą kondycją naczyń krwionośnych, ostatecznie prowadzi do chorób serca

Wątroba – nowotwór tego narządu

Trzustka – upośledzenie wydzielania insuliny, cukrzyca oraz rak

Narządy płciowe – duże ryzyko niepłodności i problemy i zajściem oraz utrzymaniem ciąży. Urodzone dziecko ma większe ryzyko wielu chorób

Naczynia krwionośne – nadciśnienie tętnicze, zawał niedokrwienny serca, miażdżyca

Jelita – nowotwór jelita grubego, zaburzenie równowagi mikroflory jelitowej

Mózg – choroby neurodegeneracyjne, demencja starcza, depresja oraz nerwice natręctw

Płuca – trudności z oddychaniem oraz o połowę większe ryzyko bezdechu sennego

Układ kostno-mięśniowy – duży nacisk na powierzchnie stawowe, zwyrodnienia kolan oraz kręgosłupa, szybka zadyszka i wszczepianie protez stawowych

Wszystkie te przykłady to z pewnością coś, z czym nikt z nas nie chce mieć do czynienia. Jednym ze sposobów na walkę z otyłością jest uświadamianie społeczeństwa o jego skutkach. Otyłość to poważna choroba, która jest w stanie skrócić nasz żywot, dlatego tak istotne jest zgubienie nadmiernej masy ciała oraz jej późniejsze utrzymanie. Pamiętajmy, że wszytko zależy od nas samych. Żadna inna osoba nie schudnie za nas. Sami jesteśmy kowalami swojego losu. Filip Siódmiak