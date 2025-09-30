Kto kupuje? O 70 proc. więcej aut elektrycznych w Polsce

Liczba aut całkowicie elektrycznych w Polsce od początku roku do końca sierpnia zwiększyła się o 27 tys., czyli o 74 proc. wobec analogicznego okresu 2024 r. - wynika z opublikowanego we wtorek Licznika Elektromobilności.

Zgodnie z przekazanymi przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) danymi, pod koniec sierpnia 2025 r. po polskich drogach jeździło 193 tys. 301 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, battery electric vehicles) liczyła 97 tys. 575 sztuk, a park hybryd typu plug-in (PHEV, plug-in hybrid electric vehicles) – 95 tys. 726. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 9 tys. 853 sztuki.

Nie tylko samochody, ale i motorowery i motocykle

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że stale rośnie flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec sierpnia składała się z 26 tys. 629 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 mln 169 tys. 159. Z kolei park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 tys. 633 szt.; z tego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1 tys. 525 szt., zaś wodorowe – 108 szt.

Infrastruktura ładowania

PZPM zwrócił uwagę, że równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania - pod koniec sierpnia 2025 r. w Polsce funkcjonowało 10 tys. 941 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 34 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 66 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

pap, jb