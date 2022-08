Wizz Air uruchomi nowe połączenia z Warszawy

Węgierski Wizz Air w tegorocznym sezonie zimowym uruchomi cztery nowe trasy z warszawskiego Lotniska Chopina; chodzi o połączenia do Akaby w Jordanii, Wenecji we Włoszech, Walencji i Bilbao w Hiszpanii - poinformowała w środę Evelin Jeckel z firmy Wizz Air.

Ogłaszamy rozwój naszej siatki połączeń z Polski dodając dziewiąty samolot do naszej bazy na Lotnisku Chopina. Umieszczenie nowego samolotu umożliwia nam również uruchomienie kolejnych połączeń z Warszawy - powiedziała na konferencji prasowej Evelin Jeckel.

Węgierski przewoźnik zacznie latać: od 12 grudnia 2022 r. do Walencji w Hiszpanii (poniedziałek, piątek), od 13 grudnia br. do Akaby w Jordanii (wtorek, sobota), od 14 grudnia br. do Wenecji we Włoszech (środa, niedziela), a od 28 marca 2023 r. do Bilbao w Hiszpanii (wtorek, sobota).