Wzrośnie liczba pozwów? ZBP komentuje wyrok TSUE

Związek Banków Polskich (ZBP) spodziewa się wzrostu pozwów w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF, ale nie spodziewa się, aby był on drastyczny, poinformował prezes ZBP Tadeusz Białek.

Oczekujemy wzrostu liczby pozwów w wyniku orzeczenia TSUE, ale spodziewamy się, by był to wzrost drastyczny. Według ostatnich dostępnych nam danych, wiemy o złożeniu 126 tys. pozwów. Do tego trzeba doliczyć kilka tysięcy pozwów, które już zostały złożone, ale nie dotarły jeszcze do banków” - powiedział Białek podczas telekonferencji z dziennikarzami.