Pekin rysuje nowy kształt globalnego ładu

Przywódca Chin Xi Jinping w poniedziałek przedstawił pięciopunktową inicjatywę na rzecz „bardziej sprawiedliwego” globalnego ładu. Na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) Plus w Tiencinie wezwał do multilateralizmu, poszanowania prawa i znoszenia barier.

Inicjatywa przedstawiona przez Xi opiera się na pięciu zasadach: suwerennej równości wszystkich państw, przestrzeganiu prawa międzynarodowego „bez podwójnych standardów”, multilateralizmie, podejściu skoncentrowanym na człowieku oraz orientacji na konkretne działania.

Xi podkreślił, że trzeba wzmocnić rolę krajów rozwijających się, i sprzeciwił się narzucaniu woli przez mocarstwa.

”Żadnych podwójnych standardów, żadnego narzucania innym krajom (…) zasad obowiązujących w kilku państwach” - zaapelował podczas obrad SzOW+, czyli w formacie rozszerzonym o państwa nieczłonkowskie i przedstawicieli organizacji międzynarodowych.

Chiny apelują o znoszenie barier handlowych

W kontekście bezpieczeństwa Xi podkreślił, że SzOW powinna stać się „siłą stabilizującą w burzliwym świecie”, działając w oparciu o zasadę „nietworzenia bloków, niekonfrontacji i nieangażowania stron trzecich”.

Chiński lider zaapelował o promowanie otwartej współpracy gospodarczej i usuwanie barier handlowych. – Powinniśmy nalegać na burzenie murów, a nie ich budowanie, na integrację, a nie na »decoupling« – powiedział, zachęcając do dalszego rozwoju inicjatywy Pasa i Szlaku.

Przewódcy krajów, uczestnicy forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Tiencin / autor: PAP/EPA/VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK

Obietnice Pekinu

Chiny zadeklarowały, że w ciągu najbliższych pięciu lat zrealizują w państwach SzOW projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy 20 mln KW. Dodatkowo Pekin zapowiedział leczenie 500 pacjentów z wrodzonymi wadami serca, przeprowadzenie 5 tys. operacji zaćmy i 10 tys. badań przesiewowych w kierunku chorób nowotworowych dla obywateli innych państw członkowskich SzOW.

We wcześniejszym przemówieniu otwierającym obrady SzOW Xi zadeklarował, że jego kraj udzieli członkom organizacji pożyczek o wartości 1,4 mld dolarów w ciągu najbliższych trzech lat.

Utworzona w 2001 r. SzOW wzięła swoje początki z „Szanghajskiej Piątki” – forum utworzonego w połowie lat 90. przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan w celu rozwiązywania sporów granicznych. Z czasem przerodziła się w organizację transregionalną. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, oraz dwa państwa ze statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu. W tegorocznym szczycie biorą udział przedstawiciele 10 organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Jubileuszowy, 25. szczyt SzOW zakończy się w poniedziałek.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Najdroższy kwadrans w historii polskiej gospodarki

Czy system kaucyjny to „przewał stulecia”?

Morawiecki ogłasza czerwony alarm budżetowy!

»»Mocne wystąpienie prezydenta Nawrockiego! Słowo „reparacje” nie przeszło Tuskowi przez gardło! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!