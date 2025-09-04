„Solidarność” ostrzega przed ETS2

Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zaprezentował podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu raport „Energia. Transport. Społeczeństwo. ETS 2”, w którym eksperci przedstawiają analizę wpływu systemu ETS na gospodarkę Polski i – co ważniejsze – na portfele zwykłych obywateli.

-”Wciąż za mało mówimy, za rzadko prezentujemy realne skutki europejskiej polityki Zielonego Ładu. Jest wiele środowisk, firm, instytucji promujących transformację energetyczną tak jak przedstawia ją Unia Europejska. Znacznie mniej jest środowisk bijących na alarm” – przekonywał Bartłomiej Mickiewicz.

Rok temu, również w Karpaczu „Solidarność” zaprezentowała niezwykle ważny raport poświęcony gospodarczym skutkom Zielonego Ładu. Tegoroczny raport jest uaktualnieniem, niejako kontynuacją opracowania przygotowanego na zlecenie związkowców. Autorzy raportu - prof. Zbigniew Krysiak i Marek Lachowicz przeanalizowali funkcjonujący w UE system handlu emisjami CO2, a także system ETS2, którego wprowadzenie Unia planuje na 2027 rok.

Z raportu wynika przede wszystkim zagrożenie związane z utratą konkurencyjności europejskich i polskich przedsiębiorstw. Ale to temat dla przeciętnego obywatela dość enigmatyczny. Raport odpowiada więc na pytanie – na ile wprowadzenie w 2027 roku systemu ETS2 wpłynie na koszty życia.

Koszty dla obywateli będą ogromne

Koszty systemu, szczególnie dla obywateli i gospodarstw domowych będą ogromne. W raporcie, podobnie jak w przypadku poprzedniego, który prezentowaliśmy tu, w Karpaczu w ubiegłym roku, zwróciliśmy się do ekspertów, aby dokonali stosownych wyliczeń - mówił Bartłomiej Mickiewicz.

Koszty będą gigantyczne szczególnie w sferze transportu i ciepła. Z naszych obliczeń wynika, oczywiście w zależności od rodzaju paliwa i w zależności od przyjętych założeń, że koszty paliwa mogą wzrosnąć nawet o około złotówkę za litr. A to sprawi, że wzrosną ceny właściwie wszystkiego.

„Podwyżki cen paliw będące konsekwencją wprowadzenia systemu ETS 2 wyniosą, dla benzyny od 0.54 do 1.48 zł na litr, dla diesla 0.63 do 1.71 zł na litr, dla LPG od 0.39 do 1.07 zł na litr. Łączne koszty wzrostu cen paliw związane z funkcjonowaniem systemu ETS 2 w komponencie transportowym wyniosą od 3.7 do 10 mld Euro rocznie. System szczególnie obciąży mniej zamożne gospodarstwa domowe, szczególnie te zmagające się z wykluczeniem komunikacyjnym. Polska rodzina z dwójką dzieci, gdzie jedno z małżonków zarabia średnią krajową, wyda w wariancie bazowym, 0.71 proc. dochodu do dyspozycji, a w wariancie cen wysokich, 1.35 proc. na koszty wynikające z podwyżki cen paliw w związku z działaniem systemu ETS 2” – czytamy w raporcie.

Raport omawia m.in. wady konstrukcyjne systemu ETS i powielanie problemów w ETS 2, zasady naliczania opłat i możliwych scenariuszy wzrostu cen uprawnień, wpływ komponentu transportowego i ciepłowniczego na ceny paliw, ciepła i energii. Zawiera też studia przypadku dla gospodarstw domowych i firm transportowych, z uwzględnieniem konkurencji spoza UE i porównania kosztów dla Polski i innych krajów UE, z uwzględnieniem różnic w zamożności społeczeństw. Analizuje również skutki społeczno-gospodarcze wprowadzenia systemu ETS2: zagrożenia dla przedsiębiorstw, spadek dochodów samorządów oraz ryzyko ograniczenia realnej dekarbonizacji, a także wpływ ETS 2 na życie zwykłych obywateli, wzrost cen życia.

Czy to pomoże nam zrozumieć realne skutki „zielonego szaleństwa” Komisji Europejskiej? Z pewnością raporty „Solidarności” dają wreszcie pole ekspertom i instytucjom, które nie poddają się ogólnoeuropejskiej euforii wobec ideologii „Green Deal”.

