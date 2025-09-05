Unia daruje jeszcze kilka lat taniego latania?

Wiele krajów unijnych zbuntowało się i blokują pomysł opodatkowania emisji w lotnictwie i morskiej żegludze. Jest szansa, że zostanie wprowadzony za 10 lat, więc podróże samolotem i statkiem szybko nie zdrożeją.

W piątek przedstawiciele krajów członkowskich UE będą omawiać kwestię odroczenia opodatkowania paliwa lotniczego i żeglugowego na spotkaniu w Brukseli.

Paliwo emitujące CO2 – zgodnie z unijną polityką klimatyczną – musi być opodatkowane i już cztery lata temu Komisja Europejska zaproponowała stopniowe wprowadzanie podatków na lotnicze i na wykorzystywane w transporcie morskim.

Do 2035 r. paliwo do statków i samolotów może podlegać zwolnieniom podatkowym

Według nieoficjalnych informacji, które podają światowe media, nie ma dziś na to zgody większości krajów unijnych, w związku z tym kwestia opodatkowania ma zostać odroczona i to nawet o dekadę. A zatem do 2035 roku paliwo do statków i samolotów podlegałoby zwolnieniom podatkowym. Dopiero wtedy Komisja Europejska miałaby ponownie przeanalizować plan opodatkowania żeglugi powietrznej i morskiej. Natomiast do tego czasu możliwe będzie opodatkowanie tylko paliwa do małych odrzutowców (które przewozić mogą najwyżej 19 osób) oraz do prywatnych małych jachtów. Takie wyjątki nie zaskoczeniem o tyle, że od dawna najbardziej „na cenzurowanym” są właśnie podróże prywatnymi odrzutowcami, z których emisja jest wysoka, a organizacje ekologiczne wielokrotnie apelowały o nałożenie na nie znaczących podatków. W wpływy z tego tytułu szacowane są w miliardach euro.

Natomiast według danych Carbon Market Watch sprzed miesiąca gdyby opłaty za emisję CO2 objęły wszystkie międzykontynentalne loty komercyjne z i do Europy, to przychody z tego tytuły sięgnęłyby 417 mld euro do 2040 roku. Obecnie tego typu loty są praktycznie wyłączone z unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).

Agnieszka Łakoma

