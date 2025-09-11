„NaszEauto” to nie będzie „chińczyk”!

Zmiany zaproponowane w przesłanym niedawno do konsultacji, programie „NaszEauto” wyłączają z dopłat pojazdy, dla których naliczono podatek celny. Czy to oznacza, że z dopłat mogą zostać wyeliminowane auta marek chińskich, a również takie modele produkowane w Chinach jak Dacia Spring czy Tesla Model 3? - analizuje portal samar.pl.

Od 5 do 12 września 2025 r. trwają konsultacje społeczne projektu zmian w programie „NaszEauto”, którego celem jest wsparcie zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego pojazdów zeroemisyjnych. Projekt przygotowano w związku ze zmienioną Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z 27 maja 2025 r.

Przesłany do konsultacji projekt zmian w programie wprowadza istotne ograniczenie – z dopłat wyłączono pojazdy, dla których naliczono podatek celny - informuje portal samar.pl

W praktyce może to oznaczać, że z programu nie skorzystają m.in. niektóre auta importowane spoza UE, w tym pojazdy elektryczne chińskich marek oraz te modele, jak Dacia Spring czy Tesla Model 3, które są produkowane w Chinach.

Autor tekstu na Samar.pl uzyskał oficjalne potwierdzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał, że ”w ramach działań strategicznych oraz w trosce o wspieranie zrównoważonego rozwoju i integracji gospodarczej w obrębie Unii Europejskiej, konsultujemy obecnie wprowadzenie zapisu wykluczającego możliwość zgłoszenia do wsparcia pojazdów, dla których naliczony został podatek celny. Oznacza to, że wsparciem nie będą objęte pojazdy importowane spoza obszaru UE„.

»» Więcej o zmianach w programie NaszEauto czytaj na portalu samar.pl w publikacji Nowe „NaszEauto" chce wykluczyć z dopłat auta z Chin

