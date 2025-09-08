Chiński cios w unijny rynek wieprzowiny

Chińskie władze uderzyły w unijnych producentów i eksporterów wieprzowiny, wprowadzając tymczasowe – jak twierdzą – cła antydumpingowe na wieprzowinę.

Stawki są zaporowe, mieszcząc się w widełkach wynoszących od około 15 aż do blisko 63 procent.

Grozi potężna nadwyżka wieprzowiny i spadek opłacalności produkcji

Według Copa-Cogeca oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI, sankcje mogą doprowadzić do nadwyżek mięsa na unijnym rynku i dalszego spadku cen, które już teraz są na nieakceptowalnie niskim poziomie.

Obie organizacje podkreślają, że europejscy producenci nie stosują dumpingu i w pełni współpracowali podczas dochodzenia, które trwa od roku i już ograniczyło eksport do Chin. UPEMI zwraca uwagę, że Państwo Środka od dawna stara się ograniczyć napływ europejskiej wieprzowiny, a obecne działania mogą mieć charakter odwetu za unijne cła na chińskie „elektryki”. Zdaniem ekspertów, możemy się teraz spodziewać wzmocnienia globalnych konkurentów kosztem europejskich rolników. Sytuację dodatkowo komplikuje umowa Brukseli z krajami Mercosur.

GS, AgroFlesz wPolsce24

