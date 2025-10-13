Afera z "samozbiorami": Sieci handlowe szantażują rolników?

Sieci handlowe wykorzystują popularność tzw. samozbiorów, by wymuszać na producentach obniżki cen – alarmują rolnicy. Sklepy mają żądać towaru w cenach, które nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Sprawa trafiła już do Brukseli.

„Samozbiory” to inicjatywa, która ma pomóc rolnikom i klientom w czasach inflacji. Polega na tym, że rolnik albo sadownik pozwalają klientom za symboliczną opłatą zbierać płody rolne z pól czy sadów. Cena, którą klient płaci rolnikowi jest dużo niższa niż ta w sklepie, ale i tak wyższa od skandalicznie często niskiej ceny ze skupu. Obie strony są więc zadowolone.

Jak „cwaniakują” duże sieci

Tymczasem inicjatywa zaczyna przynosić zaskakujące skutki, w negatywnym tego słowa sensie. Proceder pierwsza opisała Wirtualna Polska.

Jak informują producenci owoców i warzyw, przedstawiciele dużych sieci handlowych zaczęli wykorzystywać tę formę sprzedaży, wymuszając obniżkę cen w skupach. Najczęściej dotyka to producentów papryki. Rolnicy nazywają to „cwaniakowaniem”.

Sklepy mają twierdzić, że skoro konsumenci mogą kupić jabłka prosto z sadu czy paprykę z pola za złotówkę, to markety również nie zamierzają płacić więcej.

Jak donosi Wirtualna Polska, Związek Sadowników poinformował, że większość sieci handlowych – także tych z polskim kapitałem – „próbuje obecnie wymusić sprzedaż jabłek po skandalicznie niskich stawkach, często poniżej złotego za kilogram”. W sklepach owoce sprzedawane są po 5–6 zł. Oznacza to, że za każdy kilogram jabłek sieci zyskują nawet kilka złotych marży, a sadownicy zostają z minimalnym wynagrodzeniem, które nie pokrywa kosztów produkcji.

Wniosek do Parlamentu Europejskiego

Związek Sadowników RP podkreśla, że taka polityka niszczy polskie rolnictwo, ponieważ wielu producentów już pracuje poniżej kosztów opłacalności. Dodatkowo sieci wprowadzają system aukcyjny – „kto da taniej, ten sprzedaje”. A to jeszcze bardziej destabilizuje rynek.

Rolnicy apelują więc o przejrzystość i ujawnianie marż, postulują wprowadzenie zasad „sprawiedliwego handlu” w całej Unii Europejskiej, aby chronić producentów przed nieuczciwymi praktykami dużych sieci.

Temat trafił już do Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

bz, Wirtualna Polska, sad24.pl