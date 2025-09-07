Rosną czynsze za dzierżawę ziemi pod OZE. Ile płacą?

W 2025 roku dzierżawa gruntów rolnych pod OZE może przynosić rolnikom znacznie wyższe dochody niż w poprzednich latach. Stawki zależą od klasy ziemi, odległości od sieci energetycznej i modelu rozliczenia, który może być stały (ryczałt), procentowy (zależny od przychodów) lub mieszany.

Za hektar ziemi pod fotowoltaikę jeszcze w latach 2023-2024 płacono od 15 do 22 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w ofertach pojawiają się kwoty sięgające 25 tysięcy złotych – najdrożej jest w centralnej i zachodniej Polsce.

Farmy wiatrowe płacą setki tysięcy

W przypadku farm wiatrowych zarobki zainteresowanych rolników mogą być wyraźnie większe. Na przełomie 2023 i 2024 roku właściciel gruntów spełniających odpowiednie warunki mógł uzyskać za każdy hektar od 35 do 60 tysięcy złotych rocznie. W bieżącym roku czynsze liczone od jednej turbiny sięgają od 80 do 200 tysięcy złotych. Większe turbiny – o mocy od czterech do sześciu megawatów – generują wyższy przychód, więc rolnicy mogą próbować wynegocjować jeszcze wyższe czynsze.

GS, AgroFlesz

