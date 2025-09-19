Będzie drożej na stacjach. Czy to dłuższy trend?

Analitycy Refleksu przewidują, że w przyszłym tygodniu paliwa mogą podrożeć średnio o 1 gr na litrze. Ich zdaniem nie oznacza to dłuższej serii podwyżek ze względu na małą zmienność cen na krajowym rynku hurtowym.

Analitycy Refleksu prognozują w piątek, że w dniach 22-26 września kierowcy na stacjach paliw mogą zapłacić za benzynę Pb95: 5,83 zł/l, za benzynę Pb98: 6,59 zł/l, za olej napędowy: 5,93 zł/l, a za LPG: 2,63 zł/l. Zwrócili uwagę, że paliwa z wyjątkiem LPG mogą podrożeć o 1 grosz, a cena autogazu pozostanie stabilna.

Podwyżki o „przejściowym charakterze”

„Obserwowany wzrost cen paliw na stacjach nie oznacza, że przed nami dłuższa seria podwyżek. Te notowane w tym tygodniu mogą mieć na razie charakter przejściowy ze względu na małą zmienność cen na krajowym rynku hurtowym” - ocenili analitycy.

Dodali, że w mijającym tygodniu średnie ceny benzyny 95 i oleju napędowego na stacjach podrożały odpowiednio o 2 i 3 gr na litrze, benzyny pozostały bez zmiany, a autogazu spadły o 2 gr na litrze. Według danych Refleksu za benzynę 95 kierowcy płacili więc 5,80 zł/l. Benzyna 98 kosztowała 6,58 zł/l, olej napędowy - 5,90 zł/l, a autogaz - 2,65 zł/l.

Stabilne ceny ropy

Analitycy zauważyli, że miniony tydzień był kolejnym tygodnie ze stabilnymi cenami ropy naftowej. Wskazali, że ceny listopadowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 67,30 dol. za baryłkę i jest to poziom o 0,80 dol. na baryłce wyższy niż przed tygodniem. „Na stabilnym poziomie około 60 dol. za baryłkę utrzymują się również ceny rosyjskiej ropy Urals. Ropa Urals (DAP India) kosztuje aktualnie około 65 dol. za baryłkę i pozostaje o 2,3 dol. na baryłce tańsza od regionalnego benchmarku Dubai” - stwierdzili, zaznaczając, że większych zmian cen nie zaobserwowali również na rynku produktów gotowych.

Eksperci Refleksu przekazali również, że okresie 12-18 września benzyna na rynku ARA potaniała symbolicznie o 0,25 dol. na tonie, a olej napędowy podrożał 12,5 dol. na tonie.

Przypomnieli, że prezydent USA po raz kolejny podkreślił, że cała UE i kraje członkowskie NATO powinny bezwzględnie zrezygnować z zakupów ropy rosyjskiej. Węgry, Słowacja i Czechy zostały zwolnione z obowiązującego od grudnia 2022 roku unijnego embarga na zakup rosyjskiej ropy naftowej. Analitycy zwrócili uwagę, że w kwietniu tego roku premier Czech oświadczył, że jego kraj uniezależnił się od dostaw ropy rosyjskiej dzięki rozbudowie rurociągu transalpejskiego TAL łączącego się z ropociągiem IKL. „Słowacja i Węgry to dwa ostatnie kraje UE, które odbierają ropę rosyjską południową nitką ropociągu Przyjaźń. Wśród krajów NATO największym odbiorcą rosyjskiej ropy jest Turcja. Kraj ten jednocześnie (po Chinach i Indiach) jest trzecim największym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej” - zaznaczyli analitycy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gdy Tusk kopalnie zamyka, Ukraińcy na Śląsku chcą fedrować

Szok na budowach! Sierpniowe tąpnięcie w branży

Przebój? „Będą tak powszechne jak lokaty i obligacje”

»»Francuska sieć handlowa Carrefour wycofuje się z Polski – oglądaj w telewizji wPolsce24