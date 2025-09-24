Gospodarka: jedna dana i wszystko jasne
We wrześniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 96,4 - podał Główny Urząd Statystyczny.
We wrześniu 2024 roku wskaźnik był na poziomie 98,0.
W sierpniu 2025 roku wskaźnik był na poziomie 94,9.
Co mówi wskaźnik we wrześniu?
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury agreguje dane z badań kondycji firm z różnych sektorów (przetwórstwo przemysłowe, usługi, handel detaliczny, budownictwo) przy użyciu określonych wag, aby stworzyć syntetyczną ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej. Wskaźnik ten odzwierciedla ogólny stan gospodarki i służy do prognozowania przyszłych zmian.
Ogólny wskaźnik we wrześniu nie tylko spadł w stosunku do września ubiegłego raku, ale cały czas przyjmuje wartość poniżej 100, czyli wskazuje na przewagę nastrojów negatywnych w gospodarce.
