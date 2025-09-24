Hongkong wstrzymuje import polskiego drobiu!

Polska branża drobiarska z nadzieją przyjęła wstępne porozumienie dotyczące wznowienia eksportu do Chin. Najważniejszym punktem porozumienia jest uznanie regionalizacji, co jest niezwykle istotne w przypadku pojawiania się ognisk grypy ptaków. Niestety może to być koniec dobrych informacji.

23 września administracja weterynaryjna (FEHD) w Hongkongu ogłosiła zawieszenie importu drobiu z Polski i Hiszpanii. Według rzecznika FEHD zawieszenie importu wynika z pojawienia się ognisk grypy ptaków w powiecie iławskim i regionie Valladolid w Hiszpanii. Komunikat FEHD wskazuje, że ograniczenia dotyczą jedynie tych dwóch regionów. Podkreślono jednak, że kolejnej decyzje będą podejmowane zgodnie z rozwojem sytuacji epidemiologicznej. Wszystko zależy od kolejnych decyzji i komunikatów światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH), która wycofała oświadczenie, że Polska jest krajem wolnym od zakażeń HPAI.

„Zawarte w zeszłym tygodniu porozumienie z Chinami wprowadzające regionalizację jest niezwykle istotne”– mówi Jolanta Ciechomska, ekspertka Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – „najlepiej pokazuje to przykład wczorajszej decyzji podjętej przez Hongkong. W przypadku braku tego typu ustaleń, cierpi cała branża, a o tym jak trudne jest ponowne wejście na rynek krajów trzecich najlepiej świadczy przykład Chin”.

Test na praktyczne respektowanie regionalizacji

Jolanta Ciechomska zaznacza, że sukces jakim było porozumienie z Chinami osiągnięte w zeszłym tygodniu, może przejść obecnie test na skłonność Chin do respektowania i praktycznego wdrożenia zasad regionalizacji. W przeciwnym wypadku znów będziemy mogli tylko marzyć o ponownym wejściu na chiński rynek.

Eksperci UPEMI podkreślają, że bardzo duże znaczenie będzie miało teraz to w jaki sposób zareagują polskie władze.

Materiały prasowe UPEMI, oprac. sek

