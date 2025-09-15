Polsko-chińskie rozmowy w Pałacu Prezydenckim

W Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi - przekazała prezydencka kancelaria.

„Spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Ministrem Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej” - poinformowała w poniedziałek na platformie X kancelaria prezydenta.

Do wpisu dołączono wspólne zdjęcie prezydenta Nawrockiego i szefa MSZ Chin.

Rozmowy w MSZ

Wcześniej z chińskim ministrem spotkał się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Po spotkaniu szefów dyplomacji Polski i Chin rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia w kwestii regionalizacji dotyczącego eksportu polskiego drobiu do Chin. - Mamy nadzieję, że za miesiąc ten eksport ruszy ponownie - powiedział.

Jak dodał, pod koniec rozmowy Radosław Sikorski poprosił ambasadora RP w Chinach Jakuba Kumocha, aby pojechał do prezydenta i zrelacjonował mu przebieg wizyty.

Rzecznik resortu dyplomacji przekazał też, że Polska zwróciła uwagę naszym chińskim partnerom na destrukcyjne działania rosyjskie. - Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej - powiedział Wroński. Poinformował, że ze strony chińskiej padło zaproszenie dla ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do odwiedzenia Chińskiej Republiki Ludowej; zaproszenie zostało przyjęte. Szef MSZ Chin przyjechał do Europy, by odwiedzić trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę.

PAP, sek

