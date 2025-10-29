Już prawie 40 proc. Polaków mieszka z rodzicami. Powód? "Brak mieszkania"

Od 2005 r. wzrosła liczba młodych Polaków stanu wolnego mieszkających z rodzicami lub opiekunami – z 29 proc. do 39 proc. – wynika z nowego badania CBOS. Najczęściej wymienianymi powodami mieszkania w domu rodzinnym są czynniki ekonomiczne, w tym brak mieszkania (51 proc.).

Aż 40 proc. Polaków mieszka z rodzicami

Z opublikowanego we wtorek przez CBOS badania wynika, że 39 proc. Polaków stanu wolnego w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami (opiekunami).

Znowu gorzej za czasów Tuska

To wzrost w porównaniu z poprzednimi edycjami badania: w 2005 r. było to 29 proc., a w 2017 r. – 34 proc.

Większość z nich (58 proc.) to mężczyźni. Ponadto znacząca część (59 proc.) to osoby z przedziału wiekowego 25-29 lat.

Termin „gniazdownicy”

Termin „gniazdownicy” odnosi się do osób w przedziale wiekowym 25-34 lata, które mieszkają z rodzicami, nie mają współmałżonka i same nie są rodzicami.

Badanie wykazało, że 59 proc. gniazdowników to osoby w przedziale wiekowym 25-29 lat.

Można przypuszczać więc, że gniazdownicy to częściej osoby, które stosunkowo niedawno skończyły studia i nie mają jeszcze stabilnych dochodów, co wiąże się z koniecznością korzystania ze wsparcia rodziców – oceniło CBOS.

Najwięcej gniazdowników (61 proc.) mieszka na wsi, a najmniej w miastach liczących od 500 tys. mieszkańców (3 proc.).

Polacy nie mają pieniędzy za czasów Tuska

Autorzy badania zaznaczyli, że osoby pracujące nie zawsze dysponują wystarczającą kwotą na swoje utrzymanie. Łącznie 13 proc. pytanych częściowo lub w pełni przyznaje, że korzysta z materialnej pomocy rodziców.

Dwie trzecie niepracujących (66 proc.) częściowo korzysta ze wsparcia finansowego rodziców.

Największy odsetek badanych zadeklarował, że nie planuje wyprowadzać się od rodziców albo że zrobi to w bliżej nieokreślonej przyszłości (po 32 proc.). 18 proc. ankietowanych planuje opuszczenie rodzinnego domu w nadchodzącym roku, a 15 proc. w ciągu dwóch, trzech lat.

„ Powody ekonomiczne”

CBOS poprosiło badanych, by samodzielnie wymienili powody mieszkania z rodzicami.

„Najliczniejsza grupa wymienia jako powody czynniki ekonomiczne, a więc brak mieszkania (51 proc.), niższe koszty utrzymania (42 proc.), brak wystarczających dochodów (39 proc.) oraz brak pracy (4 proc.)” – czytamy w publikacji.

Kontynuowanie nauki i związane z nią obowiązki to powód wyjaśniający brak możliwości lokalowego usamodzielnienia się co dziesiątego gniazdownika (11 proc.).

Czy odkładają pieniądze?

Niemal połowa odkłada start w samodzielne życie z powodu dobrych warunków mieszkaniowych w domu rodziców (48 proc.), a co piąta – z powodu wsparcia w codziennych obowiązkach z ich strony (21 proc.). Jedna trzecia pytanych (32 proc.) uzasadnia swoje pozostawanie w rodzinnym gnieździe brakiem własnej rodziny, 21 proc. nie opuszcza domu ze względu na przywiązanie emocjonalne do rodziców, a 14 proc. ze względu na to, że wymagają oni pomocy.

Najrzadziej wymienianym powodem jest sprzeciw rodziców wobec wyprowadzki dziecka (1 proc.).

O badaniu

Dane CBOS zebrało z dwóch badań. Pierwsze z nich – „Jak mieszkamy” – przeprowadzono za pomocą panelu badawczego CBOS na reprezentatywnej imiennej próbie mieszkańców Polski w wieku 25-34 lata. Badanie zrealizowano od 8 do 15 września 2025 r. na próbie liczącej 216 osób. Drugie badanie – „Aktualne problemy i wydarzenia” (425) – przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je od 11 do 22 września 2025 r. na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc. – CATI i 12,5 proc. – CAWI).

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Hurtowo wysyłają pieniądze z Niemiec. „Aż 7 700 000 000 euro świadczeń socjalnych

Likwidacja…likwidacja…likwidacja. Rząd Tuska zrobił kolejny krok ws. likwidacji kopalń w Polsce

Oto największy traktor na świecie. „Obiekt jest widoczny z 2 km”

»»Donald Tusk oszukał Polaków ws. ETS2. Ujawniamy dokumenty! – oglądaj w telewizji wPolsce24