Ile hektarów ma polski rolnik?

Odpowiedź na tak postawione pytanie dają najnowsze dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wynika z nich, że średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi w Polsce 11 hektarów i 75 arów, co jest wynikiem minimalnie wyższym niż w 2024 roku.

Zaskakują ogromne, sięgające nawet 800 procent, dysproporcje pomiędzy poszczególnymi województwami. Wynikają one m.in. z konotacji historycznych, mających swoje korzenie jeszcze w czasach zaborów.

Największe gospodarstwa działają w Zachodniopomorskiem – średnio zajmują one aż 34 hektary. O około 10 hektarów mniej wynosi powierzchnia przeciętnego gospodarstwa w Warmińsko-Mazurskiem i Lubuskiem, co i tak jest wartością ponad czterokrotnie wyższą niż województwie świętokrzyskim, w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Rozdrobnienie gruntów rolnych sięga tam zenitu – w efekcie rolnicy gospodarują z reguły na czterech do sześciu hektarach. Łączna powierzchnia upraw przekracza nieznacznie 14 milionów hektarów.

GS, Wiadomości Agro wPolsce 24

