Rekord świata. Ten słonecznik o wiele wyższy niż słup

W amerykańskim stanie Indiana wyrósł słonecznik, który pobił rekord świata – osiągnął 11 metrów i 9 centymetrów wysokości, czyli tyle co słup telefoniczny. Rekord został oficjalnie potwierdzony przez Księgę Rekordów Guinnessa. Właścicielem niezwykłej rośliny jest 47-letni Alex Babich, pochodzący z Ukrainy, który w latach 90. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i prowadzi gospodarstwo rolne.

Jego pasja do słoneczników zaczęła się siedem lat temu od niewielkiej grządki, gdzie wyhodował czterometrowy okaz. Po wielu próbach w końcu udało mu się pobić dotychczasowy rekord ustanowiony w Niemczech. Gigantyczny słonecznik, nazwany „Clover” [Klower], rósł w tempie dwudziestu pięciu centymetrów dziennie. Babich zbudował dla niego specjalną konstrukcję, a w pielęgnacji pomagał mu dziesięcioletni syn. Podczas oficjalnego pomiaru zebrało się około 80 osób – sąsiedzi, eksperci i komisja pomiarowa, a całe wydarzenie nagrywał dron.

