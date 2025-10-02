Via Baltica - dwie jezdnie na całej długości

Od dziś ruch na obwodnicy Łomży w ciągu S61 odbywa się dwiema jezdniami po oddaniu do użytku jezdni w stronę Suwałk. Tym samym cały międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica od Warszawy do Budziska o długości 310 km jest już drogą dwujezdniową – podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie ruch na obwodnicy Łomży odbywa się po dwóch jezdniach. Jednak na jezdni w stronę Warszawy, po której do tej pory ruch odbywał się w dwóch kierunkach, wykonawca ma jeszcze zebrać dotychczasowe oznakowanie rozdzielające przeciwne pasy ruchu. Do zakończenia tych prac, jeden pas będzie wyłączony z ruchu.

Via Baltica, w ciągu drogi międzynarodowej E67, łączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej biegnie w ciągu S61 i dalej po S8 do Warszawy. Trasa pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi - od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno - z Polską i zachodnią częścią Europy. To także element dwóch korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne - Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie.

S61 z dofinansowaniem UE

S61 Łomża Zachód – Kolno to projekt fazowany. Odcinek ten stanowi część większego projektu, realizacji drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – Stawiski, który objęty był dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), w wysokości 440,4 mln zł.

Koszt budowy wszystkich polskich odcinków wchodzących w skład szlaku Via Baltica to ponad 11 mld zł. Dofinansowaniem ze środków UE objęta była budowa prawie całej trasy, a jego wysokość to blisko 6 mld zł.

Źródło: materiały prasowe GDDKiA, oprac. sek

